El Algeciras tiene la portería abierta

La portería del Algeciras CF sigue abierta. El club del Nuevo Mirador sopesa sus opciones antes de tomar una decisión definitiva sobre el guardameta Pablo Barroso, a prueba a las órdenes de José Antonio Asián desde comienzos del mes.

La dirección deportiva y el cuerpo técnico deben determinar una postura en los próximos días para zanjar el asunto del acompañante de Romero. Los albirrojos se debaten entre apostar por el joven cancerbero Pablo Barroso o buscar una alternativa que pasaría por intentar una cesión o afrontar un nuevo fichaje.

Una cesión, la cantera o afrontar un fichaje más caro, las opciones que maneja la directiva

El primer interesado en aclarar esta situación es el propio Pablo Barroso, joven de El Puerto de Santa María que estaba haciendo la pretemporada con el Jerez Industrial hasta recibir la llamada de los algeciristas. El meta gozó de minutos en los últimos ensayos amistosos aunque el pasado lunes no participó en la Copa Federación ya que no dispone de ficha federativa. Seguramente mañana en Guadiaro disponga de más minutos para intentar convencer al cuerpo técnico.

"Estamos valorando todavía la portería", reconoció Asián al término del último duelo con el San Fernando, un partido en el que compareció en el banquillo Dani, un meta de la cantera ya que el habitual, Andrés, se repone de una herida.

"No hay una determinación todavía, es un tema complicado y tenemos que valorarlo bien", profundizó el experimentado entrenador algecirista, que espera no prolongar demasiado esta situación.

Con Jesús Romero como hombre fuerte entre los tres palos, el Algeciras tiene muy claro el perfil de guardameta que busca para completar la nómina. De hecho los albirrojos comenzaron la pretemporada probando al joven jimenato Álvaro Domínguez antes de que llegase Barroso.

La idea es que el elegido para competir con Romero sea joven pero con tablas en la categoría y con margen de aprendizaje.

La posibilidad de solicitar una cesión a algún club de Segunda división B también está sobre la mesa aunque se antoja difícil. La alternativa de afrontar un fichaje de mayor desembolso es una opción que el club preferiría no emplear para no salirse de lo presupuestado. Y en la cantera no hay un recambio de garantías con la experiencia necesaria, aunque Asián sí quiere que echen una mano en los entrenamientos para que se familiaricen.