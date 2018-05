Las pinturas de Rose Wylie se exponen por primera vez en España

Las obras de la artista inglesa Rose Wylie se exponen por primera vez en España, concretamente en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC), que acoge hasta el próximo 9 de septiembre la muestra Hullo, Hullo..., con algunos cuadros nunca antes vistos. La creadora, de 84 años, plasma de manera espontánea e infantil imágenes que retiene al observar su entorno, desde la televisión hasta las calles de Kent, y reflexiona así sobre la sociedad y el cine.

"Es una artista en contra de las corrientes establecidas", afirmó ayer en una rueda de prensa el comisario de la exposición y director del CAC, Fernando Francés. El estilo de Wylie recuerda al Art Brut por sus desgarros y el empleo, a veces, de las manos para pintar, "pero también existe con el arte primitivo y el de la infancia", precisó. En sus obras se aprecia una torpeza "de la que seguramente se siente muy orgullosa", que es intencionada pero también surge de forma natural, como la de un niño, detalló.

La creadora fue descubierta hace once años en el Museo de la Mujer de Washington

La artista retiene en su memoria, como si de un archivo se tratara, imágenes que toma de lo que acontece en su entorno, de lo que ve en su barrio de Kent, a través de la ventana de su estudio o en la televisión y las plasma de manera espontánea para reflexionar sobre "la moda, el deporte, los medios de masas, el cine, la estética, la verdad y la posverdad", apuntó Francés.

Wylie era "relativamente desconocida" hasta hace ocho años, cuando destacó en la exposición colectiva Las miradas de las mujeres del Museo Nacional de Arte de Mujer en Washington. Resultó ser una sorpresa y comenzaron a "lloverle" exposiciones y premios. La artista estudió entre 1952 y 1956 Bellas Artes en las escuelas de arte Folkestone y Dover School of Art de Reino Unido. Tras sus estudios dejó los pinceles para dedicarse a la familia, hasta que veinte años más tarde vuelve a pintar y se matricula en el Royal College of Art, donde se matricula en 1981. A partir de aquí expone de manera esporádica en Londres y el sur de Reino Unido hasta que llama la atención en Whashington con 76 años.

La muestra recoge un total de 29 obras de gran formato, pintadas entre 1992 y 2017, cuyo título que las engloba es una influencia del dadaísmo. Estas creaciones repasan las temáticas habituales de la artista: los animales, el deporte, la guerra, la historia, el cine o las muñecas de papel recortable.

Wylie es una entusiasta de la naturaleza y los animales, lo que se puede apreciar en su autoretrato RW & Bird (1996), donde dos cabezas de pájaro vuelan sobre su figura sin facciones. También en Spider Frog & Bird (2015) y Red Painting Bird, Lemur & Elephant (2016). Respecto a la naturaleza, Tree Canterbury (1997) muestra un tronco azul con un pequeño pájaro amarillo posado en sus ramas.

El cine también es una constante en su trabajo. En la serie Film Notes reduce una película en su memoria a una imagen, con aspecto de secuencia. Eso ocurre en Pink Table Cloth (2013), que se refiere a Syriana (2005), con George Clooney y Matt Damon. De igual forma, Sitting on a Bench with Border (2008) está inspirada en el personaje de Penélope Cruz en Volver (2006), de Pedro Almodóvar, al igual que en Sitting on Bench, Red Shadow (2007). También le interesan los directores que crean tres dimensiones -como Tarantino-, de ahí que represente otro filme de Almodóvar en Julieta (2016).

La actriz Nicole Kidman es otra de sus preferidas y a ella dedica NK (Syracusse Line-Up, 2014), donde aparece con el vestuario que vistió en el estreno en Cannes de The Paperboy (2012), y en Black Strap (Eyelashes, 2014). Las bailarinas rubias también son una constante, como en la obra que da título a la exposición.