Un libro narra la reciente historia de la biblioteca de Tombuctú

Diario de un bibliotecario de Tombuctú (Almuzara) es el testimonio del bibliotecario, heredero y guardián de 'Los manuscritos de la Biblioteca Andalusí', también conocida como Fondo Kati, quien ve peligrar su preservación cuando en abril de 2012 un grupo de salafistas rodearon su casa para destruir los más de 12.000 documentos creados por la familia Kati y reunificados por Ismael Diadé.

Un legado que inició cinco siglos atrás su antepasado Alí Ben Ziyad Al Qutí, que dejó Toledo en 1467 llevándose consigo a Mali los 400 manuscritos iniciales, buscando en este país la paz. Un territorio que Ismal Diadé tuvo que abandonar hace algunos años para salvar esta herencia familiar del sinsentido y la crueldad de los yihadistas, y devolverlo a España.

"Mi patria es una biblioteca. No tengo nada en el mundo que defender fuera de cada una de sus hojas, de sus letras. He vivido para ella, me ha hecho volumen por volumen. En ella está la memoria de los míos", comenta Diadé en este desgarrador libro.

Y es que Diario de un bibliotecario de Tombuctú es un relato estremecedor sobre los estragos de la guerra, de cualquier guerra, y del tesón de sus víctimas por salvaguardar la vida y sus bienes más preciados. Esta obra es también el diario humanista e íntimo de un hombre comprometido, un alegato en la defensa de la cultura, un llamamiento a los gobiernos, pueblos e instituciones a preservar su patrimonio.

"El gran enemigo del hombre es el miedo, lo veo cuando miro atrás y veo todo lo que he dejado. Tengo miedo de perder todo, de volver a hacer de nuevo el recorrido de una vida. Quien tiene miedo deja de vivir", afirma Diadé en este libro.

Ismael Diadé Haidara (Tomboctú, 1957). Poeta, filósofo e historiador, presidente de la Fundación Mahmud Kati y director de la Biblioteca Fondo Kati en Tombuctú. Conferenciante en diversos países, ha publicado artículos en revistas especializadas sobre los judíos sefardíes, los moriscos y la cultura andalusí en Tombuctú y en la Curva del Níger.

Ha publicado Le statut du monde. Nécessité, possibilité et contingence chez Ibn Arabi, Yawdar Pasha y la conquista saudí del Songhay, L'Espagne musulmane et l'Afrique subsaharienne, Les Juifs à Tombouctou, Los otros Españoles, Los últimos Visigodos, Las lamentaciones del viejo Tombo, Abana, Rihla, Monólogo de un carnero, Zimma, Vaso Roto, Tombuctú, Andaluces en la ciudad pérdida del Sáhara, Une cabane au bord y Sahel y Tebrae pour ma mère.

Hay que recordar que la Fundación Fondo Kati anunció en 2016 que durante 2017 se inauguraría en Toledo y Jerez las sedes en las que se expondrían los manuscritos de la Biblioteca Andalusí de Tombuctú, con motivo del 550 aniversario de la salida de Toledo del juez musulmán Ali ben Ziyad al-Quti llevando consigo los primeros legajos que han dado origen a esta biblioteca. Un anuncio que todavía no se ha hecho realidad. Asimismo, hay que destacar que el Fondo Kati no está ahora solo compuesto por los 12.714 manuscritos de los Quti, sino también por más de 2.000 piezas de Arte Africano cedidas a la Fundación por Jesús Arrimadas durante 25 años.