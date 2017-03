"Nuestro destino está en volver a las raíces y a la calle"

Marcos del Ojo y Juan Medina ya no son 'El Canijo de Jerez' y 'Juanito Makandé'. Estos dos amigos nacidos en 1982, en Jerez y La Línea respectivamente, han abandonado sus carreras en solitario para viajar por la galaxia con 'Los Murciélagos', la banda junto a la que forman el grupo Estricnina. Han querido sacar su lado más punk y el sábado actuarán por primera y última vez en Jerez, en el III Primavera Trompetera, donde impregnarán un 'veneno' que según advierten en sus letras "en altas dosis es peligroso para ti".

-¿Se han quitado el abrigo y, además, ese traje de 'niños buenos' que se habían puesto en sus carreras en solitario?

-Sí, la verdad es que estábamos un poco cansados de tanto arcoiris, flores, nubes... Que aquí también se pretende reivindicar el buen rollo, pero queremos quitarnos la etiqueta de rumberos para meternos un poco más en el 'underground' y el lado más punk, más oscuro y más rockero. Al fin y al cabo es lo que nosotros escuchamos en nuestro día a día, desde los Sex Pistols a Camarón, Los Beattles... Queríamos darle una vuelta de tuerca a nuestra música y Estricnina es nuestro lado más salvaje; lo que no haríamos en nuestras carreras en solitario.

-Supongo que todo ello sin perder la esencia...

-Por supuesto. A nosotros lo que nos gusta es el mestizaje. Aunque Estricnina sea un disco donde se vea el lado más 'rockandrollero' nuestro, bebemos del flamenco y nuestras raíces. Sobre todo de Jerez de la Frontera, donde se comen las grandes papas enteras y tenemos mucho compás y mucho arte. Creo que el Primavera Trompetera es de los pocos festivales que apoyan el mestizaje y eso es importante. No es un festival que sea para un cierto tipo de música, sino que van desde Tomasito a Miguel Campello, pasando por los Orishas y Guadalupe Plata, que hace rock... Chambao... Nos encanta la multiculturalidad de este festival porque es algo de lo que nosotros también bebemos.

-¿Qué sorpresa han preparado para saludar a la primavera?

-Vamos a contar con la colaboración especial de Vinila von Bismark. Ha sido espectacular en el disco, hemos hecho la canción 'Corazón de Goma' y la hemos llamado para que venga con nosotros al Primavera Trompetera. Además, cantaremos, aparte de las canciones del disco, algunas de nuestras carreras en solitario, que supongo que van a levantar al personal. Yo creo que va a estar guay y va a estar la gente calentita.

-¿Os pondréis tiernos con la colaboración de Vinila?

-(Risas). Hombre, claro, habrá que ponerse tierno para cantar a gusto.

-¿Va a ser la única vez que Estricnina envenene a Jerez?

-Estricnina sí. En Jerez al menos. Tenemos pendiente ir al Alrumbo Festival, en julio, y al Tarifeando, que es otro pedazo de festival que se hace en Tarifa. Luego iremos a Málaga, pasaremos por Córdoba, haremos un fin de gira 'gordo' en Sevilla, tocaremos en Madrid, Barcelona... Pero, sí, la fecha de caducidad de Estricnina es por octubre de 2017 y luego seguiremos con el proyecto que venga o nuestras carreras en solitario. Lo que no quita que dentro de 3 o 4 años volvamos a sacar otro disco, porque a Juan y a mí lo que nos gusta es estar todo el día juntos con nuestras guitarra, en las barbacoas, componiendo canciones y esto no se acaba.

-Porque Estricnina nace de cuando se iba con su guitarra para Chiclana...

-Ahí está (risas). Estricnina nace de las barbacoas que se hacen en casa de El Canijo, donde nos gusta arropar hamburguesas con su queso cheddar y su buena carne de retinto. Después de comer pues sacamos la guitarrita, una buena botella de vino y dejamos suelta nuestra imaginación para componer canciones raras, extrañas, cibernéticas, cósmicas y garrapateras. Al fin y al cabo, este disco es eso. Se trata de una unión de dos amigos que se quieren mucho, están todo el día juntos y lo que hacen es sacar la guitarra y crear.

-¿Qué le aporta Juan a Marcos y Marcos a Juan?

-Pues es un gran músico. A mí me aporta mucho a la hora de cantar y componer porque conoce el bajo, la percusión, la guitarra... Es un gran 'multinstrumentista'. Así que me aporta, además de la amistad, música. Y yo supongo que a él lo mismo. Siempre cuenta que tengo una colección de vinilios y cuando viene a casa bebemos vino y los escuchamos. Me dice que soy una enciclopedia del rock and roll. Yo le hablo de cómo se formaron muchos grupos que nos gustan.

-Con Los Delinqüentes dijo que eran un grupo del escalón para el 'cosmo'. ¿Ahora es al revés?

-Pues sí. Me gusta eso que dices. Al fin y al cabo nuestro destino está en volver a la raíces y a la calle. Está muy bien ese paseo que nos hemos dado por la galaxia, pero nuestro destino está en volver al escalón con el litro de cerveza fresquito y las flores entre las manos.