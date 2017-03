El desembarco de La Canalla

Afinen los relojes para llegar puntuales a la cita de las 21:00 de esta noche, tomen asiento en el Teatro Florida de Algeciras y déjense llevar con rumbo fijo al universo más canalla habido y por haber. Antonio Romera 'Chipi' ya está en su tierra, en su Algeciras Mare. Este cantautor, escritor y poeta callejero que nació en El Cobre y vive en Sevilla está de vuelta para presentar el tercer disco de la banda que lidera, La Canalla, que con el nombre Amor en crisis lejos de ser cursi pretende ser realista.

Ya tenía ganas de actuar en Algeciras, 'Chipi' lo confesó a este diario: "Tengo un mono increíble". No se trata sólo de que sus paisanos conozcan esta nueva remesa de canciones, sino que el espectáculo está más que servido porque al escenario también subirá el escritor y periodista, ex director de Europa Sur, Juan José Téllez. No es la primera vez que colaboran sobre las tablas y de hecho les une una estrecha amistad. Le invitó al Florida y accedió el periodista algecireño. "Algunas veces hemos hecho cosas juntos, como amigos, es muy satisfactorio, pero profesionalmente para mí es un privilegio compartir escenario con él. En esta ocasión le planteé la posibilidad de hacer algo juntos en Algeciras y no lo dudó", explicó Romera.

El líder de La Canalla ya calentaba ayer motores en las redes sociales. Como marca de su ingenio publicó: "Señores y señoras canallas de Algeciras. Ya queda menos. Se aceptan peticiones de canciones. Además de las del disco, ¿Cuáles os gustaría escuchar?. La lambada no la tenemos montada, advierto".

El otro gran protagonista de esta noche será Téllez. Reconocía ayer a este diario que ya han compartido escenario en ciudades como Cádiz, Sevilla o Málaga, por lo que ya tocaba en Algeciras. "Me siento muy cómodo intercalando la literatura con la música y el desparpajo de La Canalla", explicaba. El espectáculo conjunto entre la banda y el escritor se basa en la construcción de un relato, convirtiendo el concierto en una narración haciendo que cada canción sea un capítulo de una historia que se desarrolla de forma original en directo.

El periodista algecireño se divierte haciendo cosas junto a Romera, ambos tienen una relación muy fluida y coinciden mucho en Sevilla. El vídeo de Algeciras me gusta lo grabaron juntos, aunque fue en el puente de Triana, lo que no se parecía para nada a Algeciras, pero recuerda con humor.

"La copla, el jazz y la música en general están muy cargadas de literatura y la mía, al menos, está muy cargada de música", adelantaba Téllez, que también apuntó que su aportación esta noche versará sobre una visión muy particular de algún que otro personaje de Algeciras de la última década, sin dar más detalles pero sí sosteniendo que "cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia".

Insistió que serán estereotipos, ya que no sólo en Algeciras sino también en otros lugares hay personajes como Tito Wanted, a quién dedicarán el concierto, nombre que coincide con el título de una canción de La Canalla, convertida en personaje para contar la historia. El esquema del concierto será bastante peculiar. Los textos irán apareciendo durante el espectáculo, lo importante seguirá siendo la música.

Téllez destacó de La Canalla el desparpajo, su desvergüenza, la manera tan inteligente de mezclar la copla y el jazz, que son dos de sus territorios musicales favoritos. El periodista recuerda que conoció a 'Chipi' en el bar del cantautor, el Café Teatro. "Un bar ya de por sí es un escenario y ahí se conoce a un lado y otro de la barriada quién tiene tablas en la vida y quién no las tiene, 'Chipi' ha tenido tablas desde que trabajaba en el guardarropa de Generatriz. Es uno de los personajes no sólo con mayor ingenio sino con mayor talento que conozco para la música y para la letra".

Amor en crisis, como los discos anteriores, sigue siendo un collage de estilos e historias tratadas con una estética que les da uniformidad. En este tercer álbum, tras Flores y malas hierbas y El Bar nuestro de cada día, Romera y su banda tienen la suerte de estar muy bien acompañados. Las tres colaboraciones de este disco tienen su razón de ser. Cuentan con Raúl Rodríguez, que aporta el son cubano para recrear esa atmósfera que es de los sitios donde más se venera esa opulencia que refleja Diosa de la Opulencia.

La galardonada con un Goya a la Mejor Canción en 2017, Silvia Pérez Cruz, también aporta su grano de arena en la canción Sirenas, escrita en primera persona del femenino y para la que querían una voz femenina. No era la primera vez que el algecireño trabaja con ella, les une una gran amistad, y además "tiene ese lirismo en la voz que necesitaba la canción".

Y los conocidos Antílopez cierran el círculo de colaboraciones en Amor en Crisis, donde había que buscar dos voces que completaran el trío vocal para recrear grupos de cantantes de bolero de antaño.