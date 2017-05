"¡Vaya pepino!"

Por las ocho ediciones del Festival Alrumbo han pasado decenas y decenas de artistas que han observado este macroencuentro musical, el más grande de Andalucía, desde otra perspectiva, la del escenario. Les hemos pedido que nos cuenten cómo se ve desde las bambalinas.

El Canijo de Jerez, que fue el alma de ese movimiento trompetero que tanto éxito obtuvo con la formación Los Delinqüentes, es uno de los habituales. Ha actuado cuatro veces. La primera vez con Los Delinqüentes, luego con Tomasito, y las dos últimas en solitario: "El festival Alrumbo nos da gloria siempre, y encima es un festival gaditano, de la provincia de Cádiz, como nosotros, como mi compadre Juan y yo. Además me trae muy buenos recuerdos siempre porque cuando empezó el festival Los Delinqüentes fuimos a tocar, uno de nuestros últimos conciertos, en 2011. Y cuando empecé en solitario, volví con el que fue mi primer concierto un año después, muy contento de volver a mi tierra"

La actuación de la formación original de O'Funkillo es uno de los grandes atractivos"Alrumbo es parte de nuestros corazones... y siempre nos ponen anchoas buenas"

Para El Canijo, "es un festival que te cuida como artista. Y un año tras otro tenemos un montón de anécdotas, todas buenas. Hemos estado allí con Manuel Molina, con O'Funkillo… Alrumbo es como nuestra casa"

Juanito Makandé, precisamente, tiene ahora un proyecto con El Canijo, se llama Estricnina y ya presentaron el año pasado temas de lo que sería su primer disco, Hemos visto cosas que harían vomitar a un murciélago. Y, por supuesto, estarán en esta edición: "Alrumbo es parte de nuestros corazones… Me ha visto crecer como artista, y yo lo he visto crecer como festival. ¡Y siempre nos ponen anchoas buenas!"

Capitán Cobarde (o el artista antes conocido como Albertucho, que era cuando su influencia era el rock andaluz) vuelve este año a Alrumbo, después de haber estado en 2011 y 2014, el festival que le ha visto crecer y que ahora le presenta en su vertiente más folk-rock. "Un año más va a ser uno de los festivales más grandes que hay en Andalucía y en España. Además, tengo que agradecer cómo me han tratado siempre, lo bien que me lo he pasado, el buen gusto que tienen… Solo puedo recomendar a todo el mundo que vaya a Alrumbo, porque es una experiencia que se te queda para toda la vida".

Green Valley, sin embargo, debuta en esta edición. Ander, su cantante, reconoce que "no sabemos lo que nos espera. Pero por lo que vamos viendo en las redes sociales hay muchas ganas de ver a Green Valley en Alrumbo. Y hay una pila de artistas increíbles, muchos son amigos además, por lo que vamos a ir a pasárnoslo muy bien en un festival al que va todo tipo de público, con mucha afluencia de público… y da gusto tocar en un festival en el Sur, ya que vamos poquito por allá". Green Valley es una banda de reggae y dancehall compuesta por cinco músicos catalanes y alaveses. Sus canciones intentan "reivindicar las injusticias sociales y dar a conocer su mensaje positivo por todo el mundo, con el fin de despertar la conciencia social". Es una de las bandas más reconocidas en la música reggae roots en España.

Pepe Bao, el bajista de O'Funk'illo, sólo tiene pensados para este año un par de conciertos, y uno de ellos será en Alrumbo, "aprovechando la vuelta de Javi Marciano para dar un poco de sabor a la cosa. Y así volver en 2018 con todo la banda original y haciendo funk metal a tope", promete, en lo que es una gran noticia esperada por muchos de los seguidores de esta veterana banda. O'Funk'illo vuelve con su formación original, y en exclusiva (solo junto a Tarifeando).

Porque vuelve Muchachito y sus Compadres, que ya estuvieron en 2014 y el año pasado. Al preguntarle por Alrumbo, es muy expresivo: "¡ Vaya pepino de festival! La primera vez que estuvimos allí recuerdo que fue apoteósico. Nos presentó Manuel Molina, salimos justo después de Tote King y Shotta, que habían calentado aquello, imagínate, a puntito de hervir... y salimos y fue increíble, con la gente entregadísima. Brutal. Después hemos tocado en un par de ocasiones más, creo, y el festival es lo más grande, con los pedazos de artistas que van. Y luego el sitio, sea Rota, Chipiona, Chiclana... da igual, es la costa de Cádiz. Con esas playas de Cádiz. Encima es un festival que ha empezado desde abajo, para convertirse en todo un referente en nuestro país, ¿no? Y ahora volver es un gustazo, y hacerlo como O'Funk'illo 'originals', con Javi Marciano de nuevo y en exclusiva. Porque volvemos con dos conciertos, Alrumbo y Tarifeando, los dos en exclusiva. Estábamos en stand by, pero nos llamaron desde Alrumbo y allá vamos, a liarla gorda".

Lamalagueña María del Mar Rodríguez, Lamari, de Chambao, que colecciona premios y tiene incluso una nominación al Grammy, sólo ha actuado una vez en Alrumbo, en 2015, y este año repite, pero es una asidua asistente como público. "En Alrumbo siempre me he sentido cómoda. No solo por cómo te tratan, también hay que mirar el cartel, siempre con presencias femeninas, algo que es de agradecer. Y hay que pensar también en la importancia de que se celebren eventos musicales como éste aquí en el Sur, una tierra con tanto arte pero necesitada de impulsos".

Por último, los valencianos La Raíz considera "un placer" estar en Alrumbo 2017, después de llevar más de diez años en activo. "Llevamos mucho tiempo queriendo ir, viendo el cartelazo que se marcan cada año, con artistas internacionales y nacionales. Y formar parte de la historia de este festival dentro de nuestra gira actual es también para nosotros una verdadera fiesta". Recalan aquí dentro de la gira La hoguera de los continentes, que incluye Argentina, Chile, Berlín, Hamburgo, Dublín, Roma, Lisboa, Polonia o México además de un final de gira en el Palacio de Vistalegre de Madrid.