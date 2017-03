El Puerto tendrá su Monkey Weekend

Cuando la promotora de la feria profesional y festival musical Monkey Week anunció en enero del pasado año su traslado a Sevilla, tras siete ediciones en El Puerto de Santa María, saltaron las alarmas. Se quejaron hoteleros y hosteleros, políticos de variado pelaje y, sobre todo, el público de allí y de allá que con su presencia había contribuido a hacer del encuentro un referente nacional para la industria musical independiente.

Se argumentaron razones logísticas -el crecimiento y aumento en la proyección del Monkey requería mayores y mejores infraestructuras-, pero tampoco se ocultaron ni el historial de desencuentros de la organización con el Consistorio portuense -la queja por la escasa implicación municipal en el proyecto había sido una constante- ni las favorables condiciones económicas ofrecidas por el Ayuntamiento de Sevilla -cesión de espacios y subvención nominativa de 50.000 euros-. Y así desembarcó el festival en la Alameda de Hércules, con una primera edición hispalense, celebrada entre el 13 y el 15 del pasado mes de octubre, que resultó ser un rotundo éxito de público.

No obstante, y desde el mismo momento del anuncio del cambio de ubicación, la promotora del Monkey Week, La Mota Ediciones, insistió en la idea de organizar en El Puerto un festival de características similares durante la primavera de 2017. Y, finalmente, así será: el Monkey Weekend, con fechas previstas para el viernes 16 y sábado 17 de junio, volverá a llenar de música los escenarios y espacios públicos de la ciudad con un formato muy similar al de su hermano mayor, que seguirá celebrándose en Sevilla, y en el que sólo se prescinde del apartado profesional y de la presencia de grupos internacionales -los chilenos La Big Rabia serán la única excepción a una regla que pone el acento en la promoción de bandas españolas-.

Presentado esta mañana en un acto que ha contado con la presencia del regidor portuense, David de la Encina, la delegada de Gobierno y Organización, Cultura y Patrimonio Histórico de la ciudad, Eugenia Lara, y el diputado provincial responsable del Área de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía, Jaime Armario, Monkey Weekend ofrece un concentrado y atractivo cartel con pistoletazo de salida la noche del 16 en el interior del Castillo de San Marcos, que acogerá los conciertos de Rosalía & Refree, Bejo y Cuello. Al día siguiente, la oferta se desplegará ya por todo el casco histórico con formaciones, entre otras, como All La Glory, Betunizer, Bronquio, Caballito, Cabezafuego, Cuello, Fiera, Galleta Piluda, Industrias 94, Kaixo, King Cayman, Las Odio, Leicomers, Little Cobras, Lois, Lorena Álvarez, Los Jaguares de la Bahía, Núria Graham, Perlita, Quentin Gas & Los Zíngaros, Rosalía & Refree, Space Surimi, The Milkyway Express y Za!

El nuevo festival ha confirmado también que contará con varios de los escenarios habituales en sus siete ediciones en El Puerto -Martina, El Cielo de la Cayetana, La Cristalera, Sala Milwaukee, Guateque, Discoteca La Niña, Bar Santa María y Plaza Alfonso X El Sabio- y que, además, incorporará tres nuevos espacios: el mencionado Castillo de San Marcos, el Hospital de la Divina Providencia y un garaje de la calle Jesús de los Milagros -esta última, una fórmula ya probada con éxito en la edición sevillana-.

Las entradas para el primer Monkey Weekend están ya a la venta, a partir de 18 euros, a través de ticketea.