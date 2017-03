Nando Argüelles reúne a doce artistas bajo el título de 'Ciencias naturales'

El galerista Nando Argüelles vuelve de nuevo a abrir las puertas de su propia casa para dejar salir el arte. La cita será el sábado para inaugurar Ciencias naturales en la casa El Coleta, finca situada en la Carretera Vieja de Los Barrios. La exposición que reúne a doce artistas podrá visitarse del 25 de marzo al 31 de mayo.

Argüelles divaga en torno a la temática de la exposición, las ciencias naturales, tema en el que se identifica. Explica que en todos los casos, los muy diferentes artistas han trabajado ex-profeso para esta muestra colectiva, comprobando que para unos puede ser interesante el trabajar bajo un tema concreto y para otros no tanto. "Me siento un poco parte de cada obra, si me lo permiten por supuesto", agradeciendo el galerista de forma especial al artista audiovisual Chris Ogle autor y productor del vídeo grabado en los estudios de los artistas del proyecto.

Pepe Barroso es uno de los artistas que integran la exposición con una serie Un minúsculo punto azul. Blanca Orozco se suma con Beautiful Brain, obras sobre papel que instaló el galerista a modo de collage en ángulo en distintos planos. En la lista de artistas está Scott Hollingsworth, de Australia, con dos exposiciones ya en su galería. No falta tampoco Lvcas y Prior, con sus singulares esculturas. Interviene también Susi Márquez, de Fuengirola, con dos grandes acuarelas. Como curiosidad también Diana Heil, artista alemana, llena su creatividad con restos mayoritariamente encontrados y recogidos en playas y en el campo, lo que permite darles de nuevo vida. Estos son algunos de los artistas que forman la muestra.