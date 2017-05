Hazanavicious reinventa a Jean Luc Godard en 'La redoutable'

Hazanavicius, que se declaró admirador de Godard y siente un gran respeto por todo lo que hizo, aseguró que esta película tan sólo es "una historia de amor, no una tesis académica". La crítica, sin embargo, ha cuestionado La redoutable , que también compite por la Palma de Oro. Por otra parte, Noah Baumbach presentó a competición The Meyerowitz Stories , un agradable filme familiar, con mucha ironía y unos destacados Dustin Hoffman y Emma Thompson, en la que el humor es el vehículo para profundizar en los temas más dolorosos, como destacó la actriz británica.

"Desde que tengo 14 años veo las entrevistas con Godard, he visto todas sus películas e intento ver el cine como él lo vio. Me encanta escuchar lo que dice, lo escucho igual que una canción de Bob Dylan", agregó el actor, a quien le acompañan en el reparto Stacy Martin y la argentina Bérénice Béjo. Garrel, cuyo padre Philippe Garrel es un hijo de la Nouvelle Vage, contó que después de leer el guion comprendió el juego que proponía Hazanavicius. "Él me dijo que quería ser divertido, quería una comedia. Esta película aborda diferentes géneros, con la historia del 68, pero yo quería retratar las cosas de forma más irónica", explicó el actor, que sufre una gran transformación para meterse en la piel del hombre que rompió en con todos los esquemas del cine.

Y en clave de comedia está contada la relación entre Wiazemsky, que conoció a Godard tras escribirle una carta y se casó con él a los 19 años a pesar de la oposición de su familia conservadora regentada por el exitoso escritor François Mauriac. "Lo que me interesaba no es el gran Jean Luc, sino el Jean Luc persona, mi Jean Luc, una persona divertida y humana. De alguna forma reinventé el personaje centrándome en la parte más divertida", explicó el director, quien compone con el actor Louis Garrel como protagonista un Godard tan genial como cínico y machista, capaz de romper con sus ídolos, sus amistades o familia por sus convicciones.

El director francés Michel Hazanavicious rinde "respetuoso homenaje" al gran reinventor del cine, Jean Luc Gordard, toda una leyenda venerada por la cinefilia, con La redoutable , una comedia centrada en la relación que mantuvo el cineasta con la actriz Anne Wiazemsky a fines de los 60. Hazanavicius, que en 2011 sorpredió en Cannes con una película muda y en blanco y negro que homenajeaba al Hollywood de antaño, The Artist , dijo que al principio Wiazemsky no estaba muy convencida de llevar al cine su libro Un año ajetreado , en el que relata su relación con Godard, pero cuando el director contó que le había parecido muy divertido, ella accedió.

González Iñárritu: "La realidad ha dejado de ser relevante"

Alejandro González Iñárritu considera que "la realidad ha dejado de ser relevante" porque el exceso de información nos ha vuelto "insensibles". Eso le ha llevado a la realidad virtual para mostrar, de forma diferente, que "los inmigrantes no son una amenaza, son una oportunidad". Lo ha hecho en Carne y arena, un proyecto artístico que quiere que vean los jóvenes - "no me interesa que lo vea (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump", aseguró- para que descubran "la fragmentación del sistema capitalista". Los inmigrantes "son gente que nadie ve". "Estamos en una crisis existencial humana que los políticos usan para provocar miedo", aseguró sobre este trabajo, que presentó por primera vez en el marco del 70º Festival de Cannes. Por eso, defiende el arte como herramienta para curar las heridas y puso como ejemplo el sistema de orquestas de Venezuela. "El arte -señala- es el encuentro con la conciencia". Con esa premisa ha puesto en pie algo que no es cine, que tiene parte documental, parte ficción, es visual y también una instalación, una experiencia cinemática. "No sé lo qué es y eso es lo que me encanta", afirmó sonriendo.