"Me quedo con el mensaje de 'Bla Bla Bla' y que ha llegado a mucha gente"

La gala de los Premios Goya de mañana tendrá un sabor muy especial. La culpa la tiene el algecireño Alexis Morante y su equipo que ha logrado llevar su Bla Bla Bla a la lista de nominados al Mejor Cortometraje pasando por los prestigiosos premios Forqué, Asecan y una lista interminable de reconocimientos. Pase lo que pase ya es un éxito para el cineasta y un orgullo para sus paisanos.

-¿Se puede decir que mañana cierra un ciclo con Bla Bla Bla?

-Se puede decir que con los Goya acaba el ciclo de festivales y distribución del corto, pero lo bueno de internet es que quedará online para siempre. Pero sí, sin duda la gala de los Goya es un cierre a un corto que ya lleva más de un año de distribución.

-¿Qué balance puede hacer de lo vivido con este cortometraje?

-Es todo bueno. Desde que pensamos la idea mi hermano -Bruno Morante- y yo ya empezamos a pasarlo bien hasta el proceso de contarle a Apadis que queríamos contar con actores de la asociación. El jaleo que se montó a la hora de buscar a los actores adecuados también fue divertido y la suma del equipo para hacer el corto en tiempo récord en Algeciras. El estreno en Notodofilmfest y ver cómo iba gustando y el éxito, recoger lo sembrado y llegar hasta donde hemos llegado. Pero sobretodo me quedo con el mensaje del corto y que ha llegado a mucha gente: las personas con discapacidad intelectual pueden hacer lo que se propongan…incluso ser los malos de la película.

-¿Qué ha significado para su carrera alcanzar estas cotas mediáticas?

-Soy de la opinión de que una carrera profesional se construye a base de trabajo continuo, de persistencia, de día a día. La diferencia con otros trabajos es que el cine es mediático y de vez en cuando saltas a primera línea de juego. Pero esto ocurre normalmente después de meses o años de trabajo. Ya hemos estado varias veces en el foco mediático y la gente siempre dice que vas a dar el pelotazo, que ya mismo en los Goya...Ya habíamos estado nominados a los Grammy Latino y es cierto que ayuda a que te respeten más. Pero como te digo, creo que no hay pelotazos ni caminos rápidos. Todo es trabajar todos los días, muchos fracasos en el camino, proyectos que se caen, y cuando uno sale, ir a por todas con él.

-¿Habrá un antes y un después de Bla Bla Bla?

-En mi carrera no creo que haya un antes y un después. Creo que es un continuo, un camino constante, donde este corto es un escalón más. Pero sin embargo sí creo que habrá un antes y un después en la forma de ver a las personas con Síndrome de Down en el cine y eso sí me hace sentirme muy orgulloso. O la menos habrá un antes y un después para Apadis y sobretodo para Sara, Carlos y Manuel. Creo que Bla Bla Bla ha sido la prueba de que ellos pueden conseguir lo que se propongan. Y encima Apadis cumple 50 años como asociación, por lo que creo que la nominación al Goya es como un regalo a tantos profesionales que luchan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y entre ellos hay que destacar a Maricarmen Portillo, directora y gerente de la asociación, que además de mi tía es una de las personas que más admiro y un ejemplo de superación constante que desde pequeño me enseñó esos valores, viéndola dedicar su vida entera a las personas con discapacidad intelectual. Para ella y para ellos, el 50 aniversario y Bla Bla Bla marcan un antes y un después seguro.

-¿Cuál es, salvando lo que ocurra en los Goya, el mejor recuerdo que se lleva del recorrido del corto?

-Le voy a decir tres momentos. Uno es el momento en que mi hermano y yo hablamos de hacer este corto, porque aún me fascina como todo empieza siempre con una simple idea y luego se genera todo un proyecto alrededor. El segundo momento es el final del rodaje en la Plaza Alta de Algeciras, cuando grité el último corten y la alegría y unión que había en todo el equipo, a pesar de llevar todo el día trabajando duro. Y el último, sin duda, es el momento mágico de cuando dijeron que Bla Bla Bla estaba nominado. Estaba rodando en Canarias y me llegó el vídeo de reacción en Apadis cuando supieron la noticia. Me emocioné tanto o más por la alegría de todos que por la nominación en sí.

-¿Ha pasado por muchos premios desde los Forqué a los Asecan. ¿Le ha faltado el apoyo andaluz?

-Nunca he sentido que me falte apoyo ni en mi tierra Algeciras ni mucho menos en Andalucía. Siempre he sentido el cariño de la industria andaluza. Me siento parte de ella y los profesionales del cine andaluz son gente no sólo con talento, sino muy trabajadoras. Los Asecan -Premios del Cine Andaluz- me nominaron, no sólo por el corto sino también como director Novel, y eso es de agradecer.

-¿Se le han abierto puertas que antes estaban encajadas?

-Siempre hemos sido de abrir las puertas nosotros mismos. Por eso montamos hace ya más de diez años la productora 700G Films junto a mi amigo de toda la vida Raúl Santos. Si no nos abrían las puertas, había que crear puertas nosotros mismos. Ahora es cierto que hay que seguir dando pasos y abrir nuevas puertas y ahí la nominación al Goya ayuda. He aprendido a esperar, a trabajar en equipo.

-¿En los Goya si tiene la suerte de recoger el premio tendría alguna dedicatoria especial?

-La verdad es que no lo pienso. Todos sabemos que está muy difícil ganar. Es uno de los mejores años de los cortos de ficción de la historia. Dos de los cortos han estado preseleccionados a los Oscars y uno de ellos ganó el Festival de Cannes. Ganar es lo de menos estando nominado con cortos de tanto nivel. Pero si ganase, me dejaría llevar por la emoción del momento. No me gustaría olvidarme de todos aquellos que han hecho posible el corto, como el equipo de Algeciras o los actores empezando por Salva Reina y Sara, Carlos y Manuel y Apadis. Y tampoco de la familia, que siempre está ahí apoyando en las malas y en las buenas. Mis padres, mis tíos…Pero sobre todo me acordaría del niño que viene en camino, ya que mi mujer cumple el mismo día de la gala y no creo que pudiera pensar en otra cosa. de los nervios a lo mejor me creo que el Goya es el niño, o al revés.

-Uno de sus proyectos futuros es un documental sobre Camaron con el hijo de Paco de Lucía, Curro Sánchez. ¿Le veremos pronto rodando?

-Es un proyecto al que le tengo mucho cariño, sobretodo por la figura de Camarón de la Isla, alguien a quien considero la leyenda más grande que ha dado la música en España. Ahora mismo estamos en una fase previa, donde solo soy el director y estamos a la espera de la luz verde por parte de la productora. Ojalá salga todo adelante pronto y podamos zambullirnos en la apasionante historia de Camarón. Sánchez es un gran amigo y un gran director, por lo que es un honor tenerlo al lado ayudándome en labores creativas.

-Siempre le pregunto por el largometraje. ¿Lo ve más cerca?

-Todo depende del día a día, de la persistencia, del trabajo. El largometraje de ficción es mi objetivo y ojalá llegue más pronto que tarde. Proyecto hay, pero mejor no nombrarlo hasta que sea una realidad, que da mala suerte.

-Y por último, en vista de la suerte que le ha traído rodar en Algeciras. ¿Estará pronto por aquí con las cámaras?

-Por supuesto. Es uno de mis sellos, mi tierra.