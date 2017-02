El Aula de Teatro sigue muy viva a sus 25 años

El Aula Municipal de Teatro de Algeciras está de celebración. Cumple nada más y nada menos que 25 años hoy, 3 de febrero. Ese fue el día de 1992 en el que José Luis Muñoz y María Eugenia Ferrera de Castro tomaron las riendas de la que se ha convertido en una de las almas culturales de la sociedad algecireña, punto de encuentro de arte, amistad y la pasión por el teatro.

Esta tarde están invitados todos los que han formado parte del Aula a disfrutar las "bodas de plata" de esta aventura didáctica y artística. La cita será a las 19:00 en la propia sede de la escuela municipal José María Sánchez-Verdú, en la Plaza María de Molina. Allí celebrarán un "convite" especial que servirá de reunión de la familia en la que se ha convertido el Aula, desde los más mayores a los más pequeños, tras la proyección de escenas teatrales dirigidas por Muñoz.

En teatro hay dos tipos de personas, los que van a lucir su ego y los que caen en la magia teatral"

Se hace ya difícil de calcular pero sumando el total de alumnos que han pasado por las clases de teatro de Algeciras la cifra se dispara tranquilamente hasta superar los 1.200 pupilos, lo que ha supuesto una preparación individual de todas estas personas en las obras teatrales. La primera representación en 1992 fue El retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca, y son más de 250 las puestas en escena dirigidas desde el ámbito del Aula por los profesores citados.

Ferrera de Castro es la gran exponente actualmente de este Aula: "Siempre digo que en teatro hay dos tipos de personas, los que van a lucir su ego y los que caen en el enamoramiento y la magia del teatro y éstos, se dediquen a lo que se dediquen, siempre tendrán un sitio para él".

La valoración del Aula de la profesora es muy positiva porque "ha sobrepasado con mucho" las expectativas de los que la impulsaron y "se ha convertido en mi forma de entender la vida". Ferrera como el alumnado y la familia que conforma el Aula sufrió un duro golpe el 22 de octubre de 2014 cuando falleció Muñoz.

A partir de esa gran pérdida, especialmente para Ferrera al ser su marido y compañero de vida. tuvieron que sacar fuerzas de donde no quedaba nada y retomar con entereza la pasión por el teatro que tanto promovió Muñoz. Recordando palabras de él cuando el Aula cumplió 20 años decía esta frase a Europa Sur: "El funcionamiento del aula no es tanto de conocimiento del profesor sino de amor. La única forma de llevarlo es creyendo en el proyecto, sabiendo que es válido para la persona. No se trata de formar actores, para ello tienen que ir a escuelas superiores. Nuestra misión es enamorar con el teatro porque pensamos que sirve para la vida".

En 1992, lo que era un proyecto cultural, comenzó con 66 personas, aunque finalmente sólo 29 finalizaron el curso. Hoy en día son 91 los alumnos que llenan las clases de Ferrera. Junto a Ferrera y Muñoz se unió como docente el primer año Begoña Uriarte.

No sólo ha sido una gran familia y punto de encuentro, el Aula ha servido de trampolín a decenas de jóvenes que han acabado estudiando Arte Dramático o dedicándose a las artes escénicas desde Diego Arjona a Farah Hamed, Raúl Santos, María Carrasco, José Luis Lozano, así como otros algecireños de renombre vinculados a ella tales como Víctor Clavijo por su gran amistad con Muñoz y Ferrera y los reconocidos dramaturgos Luis Felipe Blasco y Juan Alberto Salvatierra.

El mundo de la interpretación en Algeciras no se entiende sin este matrimonio que desembarcó desde su Lebrija natal en Algeciras para revolucionar a los especiales.