Argentina muestra en ARCO su irreverente arte contemporáneo

Argentina desplegará todo su actual potencial artístico en ARCO 2107, un arte "irreverente, diverso, fronterizo que mira al cuerpo y a la sexualidad", según el ministro de Cultura de Argentina, Pablo Avelluto, que ayer estuvo en la presentación de ARCO, que comienza el próximo día 22.

"No se trata de un desembarco argentino, que es una palabra que no me gusta, porque no somos invasores. Queremos ser anfitriones y que los madrileños se sientan como en casa, como los argentinos profundizando en la relación desde la cultura", subrayó Avelluto.

Además del ministro de Cultura de Argentina, en la presentación de ARCO 2017 participaron el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, Clemente González Soler; el director de la feria, Carlos Urroz; el embajador de Argentina en España, Ramón Puerta, y el director de la Casa de América, Santiago Miralles, anfitrión del acto.

Una feria, que se desarrollará del 22 al 26 de febrero, que cuenta con cuatro millones y medio de presupuesto y que prevé recibir a 100.000 visitantes, según el director de Ifema, que cifra en 100 millones de euros el beneficio económico de la muestra.

La feria de arte contemporáneo más importante de España contará este año con 200 galerías procedentes de 27 países; 164 en el programa general, a las que se suman 42 que forman parte de los programas comisariados, que exponen pintura, escultura, instalaciones, fotografías, vídeo, new media, dibujo y grabado.

Argentina estará presente con 12 galerías, con 23 artistas argentinos y dos artistas por galería, seleccionadas por Inés Katzenstein, además de las 17 sedes de Madrid que acogerán los trabajos de diferentes creadores argentinos.

Un evento que también se caracterizará este año por una mayor participación de las galerías internacionales, en total un 66,5% de la feria. "Ha habido más solicitud de participantes", lo que demuestra algo de mejora en el mercado del arte, subrayó el director de ARCO.

La potencia del vínculo con América, la participación de cuatro proyectos especiales y arriesgados que se colocarán en el pasillo que une los dos grandes pabellones de Ifema, el 7 y el 9, son otras de las características esta edición de la feria, que tiene como objetivo el fomento del coleccionismo de arte contemporáneo.

Este año como novedad se incluyen también dos proyectos de carácter virtual, además de un apartado de Arts libris, dedicado a los libros de artistas.

Entre las 164 galerías seleccionadas por el comité organizador, destaca la vuelta a la feria de galerías como Lisson Gallery, con Ai Weiwei y Anish Kapoor; Hauser & Wirth (Louise Bourgeois y Jenny Holzer), Michel Rein (Maria Thereza Alves y Jordi Colomer) y Denise René Galerie (Victor Vasarely o Yaacov Agam).

Además se mantendrán espacios como Opening, dedicado a los proyectos de artistas emergentes, y la sección de Diálogos intergeneracionales para que los artistas mantengan relación con otros artistas y sus obras.

La presencia de Argentina en ARCO 2017, que será inaugurado el próximo día 23 por los Reyes, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su esposa, Juliana Awada, en el marco de una visita de Estado, pretende dejar claro que con un pasado cultural muy rico y con símbolos como Borges, este país no quiere tener nostalgia y desea ensalzar su presente.

"Tuvimos un pasado con Borges y tenemos un presente lleno de talento y universal, como decía él", precisó Avelluto.