Los transitarios y aduaneros protestan por el cuello de botella en el Puerto

La Asociación de Transitarios de la Bahía de Algeciras (ATEIA) y el Colegio de Agentes de Aduanas mostraron ayer su malestar y protesta por la falta de personal y el consecuente cuello de botella que se registra en servicios esenciales para el transporte de mercancías como el escáner y el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) del Puerto de Algeciras, dependientes de la Agencia Tributaria y de varios ministerios, entre ellos el de Sanidad, respectivamente.

Las dos organizaciones, que representan a 54 empresas, resaltaron que los retrasos de hasta 72 horas que se producen en el despacho de expedientes por ambas dependencias están provocando un grave perjuicio a los operadores que ven "secuestradas" sus mercancías, por lo que reclaman al Gobierno que incremente las plantillas.

Exigen al Gobierno que dote de personal suficiente ambos servicios esenciales

Las dos entidades aseguraron ayer que el retraso en las inspecciones por el escáner de la Agencia Tributaria llega a ser de hasta 60 horas. "El día 4 a las 21:00 ya no quedaban citas de escáner hasta el día 7 a las 9:00. ¿Qué hace la mercancía mientras tanto? Esperar, incrementando costes, provocando rotura de stocks y si el camión lleva conductor, generar más costes. Y lo que es peor, buscar otras opciones en otros puertos por donde para transitar no existan estas esperas", relataron los operadores, quienes se preguntaron cómo un Puerto como el de Algeciras, que despacha cada año 4,5 millones de contenedores, tiene un único escáner y escaso personal para operar con él.

Y en la inspección de perecederos la situación también dista de ser la ideal para las necesidades de estas empresas que, recordaron, no conocen de festivos, Semana Santa o temporales en el Estrecho. "En 2005 había aproximadamente 30 veterinarios en el PIF de Algeciras. Hoy en día tenemos la mitad de esos veterinarios y, en cambio, casi el triple de expedientes. Es una situación insostenible. Las mercancías están buscando otras alternativas como Motril, Barcelona o incluso directamente a puertos franceses o portugueses", destacaron. ATEIA y el Colegio de Agentes de Aduanas aseguraron que la paciencia de los operadores con la Administración General del Estado y la Subdelegación del Gobierno en Cádiz se ha agotado. "Nos prometen más personal, pero el que llega es contratado temporalmente y no incrementan el número de veterinarios adscritos a la dependencia. Nos prometen personal de bolsas de trabajo, pero los contratos nunca se formalizan por problemas burocráticos", dijeron.

Ambas entidades insistieron que resulta "inadmisible" que si se carece del personal necesario, se ofrezca un servicio 24 horas. "Es inadmisible que los festivos se preste un servicio de inspección con dos veterinarios, cuando en días no festivos el servicio se presta con diez. Y el volumen de trabajo no decae en la misma proporción que el número de veterinarios. Es inadmisible que en esta Semana Santa pasada no se haya previsto que el volumen de trabajo no bajaría con respecto a una semana normal, pero el servicio se ha prestado con tres veterinarios en el mejor de los casos. Esto ha vuelto a provocar un nuevo colapso en el PIF y ya van demasiados este año", lamentaron.

Las dos entidades exigen al Gobierno que eleve las plantillas o que, por el contrario, recorte los horarios de inspección "antes que dar un servicio de esta forma".