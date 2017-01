La APBA garantiza que el puerto nunca crecerá hacia El Rinconcillo

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) insistió ayer en que sus planes de ampliación contenidos en el Plan Director de Infraestructuras (PDI) forman parte de un documento preliminar de formulación que se encuentra a expensas del proceso de evaluación ambiental estratégica.

La APBA respondió así al grupo ecologista Agaden, que mostró sus discrepancias con el documento por entender que perjudicará a las playas de El Rinconcillo y Getares. Frente a este posicionamiento, el puerto matizó que es preceptivo contemplar y analizar las diversas alternativas de desarrollo que sean técnicamente viables, incluida la no ampliación, aunque no sean finalmente la opción elegida. "El documento contempla alternativas totalmente diferenciadas, por lo que no es cierto que recoja propuestas de ampliación simultáneas hacia el norte y sur de la Bahía. Además, existe un compromiso firme con el Ayuntamiento de Algeciras de no expandirse hacia el norte con el fin de no afectar a la playa de El Rinconcillo", dijeron.

Y ese mismo compromiso hacia el sur abarca no crecer más allá del límite del parque natural del Estrecho, en la Punta de San García, con lo que la playa de Getares tampoco se vería afectada por una posible ampliación portuaria.