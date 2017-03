Una linense brilla en 'La voz kids'

La linense Marta Barrero encandiló ayer a la audiencia del programa de Telecinco La voz kids, pero también lo hizo con los tres coaches, Rosario Flores, David Bisbal y Antonio Orozco. Los tres se dieron la vuelta cuando Marta, de 13 años y estudiante del colegio Salesiano, compareció en el escenario en las audiciones a ciegas. La joven cantante se decantó por Rosario y ya es concursante de pleno derecho del exitoso programa televisivo.

El primero en girarse fue David Bisbal tras escuchar los primeros compases de Válgame Dios de Niña Pastori. En ese momento sus familiares explotaron de alegría porque Marta ya estaba dentro del concurso. Después se giró Rosario y, por último, Antonio Orozco.

Cuando Marta finalizó su actuación recibió elogios de los tres para que la linense pasara a formar parte de su equipo. "Nos hemos dado la vuelta los tres, pero si hay diez coaches todos se hubieran dado la vuelta. Cantas con un sentimiento muy bonito, eres el tipo de artista que me gustaría tener en mi equipo", le dijo Bisbal.

Rosario destacó la forma de cantar de Marta, que dijo que la canción elegida es "muy difícil" si su intérprete no tiene "el don" para hacerlo. "Pero para ti ha sido fácil. Siento tu arte. Vamos a hacer cosas bonitas si te vienes a mi equipo", le dijo.

Antonio Orozco dijo que se quedó "helado" al escuchar la canción en su voz. Además le preguntó si cantaba copla. "Si me dejas, con esa voz te va a escuchar toda España cantar esa copla que llevas dentro. Tienes una voz maravillosa".

Marta se decantó por Rosario, que expresó toda su alegría. "Ole, ole. Viva La Línea. Te voy a sacar todo tu arte y te voy a sacar toda tu copla. Es un regalazo que te vengas a mi equipo", le dijo.

Marta Barreno ya sabe qué se experimenta delante de las cámaras, ya que en 2014 participó en el programa de Canal Sur Se llama copla junior. Sin embargo la experiencia en La voz kids la puso muy nerviosa. "Fue una experiencia muy buena, pero me temblaban las piernas cuando salí al escenario. La sensación de que los tres coaches estén de espaldas es muy rara. Además estaba todo el público en silencio porque tenía que oírse bien la voz", explicó Marta antes de que se emitiera el programa, que fue grabado con anterioridad, anoche.

La cantante linense se confiesa fan de Rosario Flores, su coach favorita entre los tres de esta edición. "Me gusta mucho como canta y me encanta la familia de artistas de la que viene". Tras haber participado en las audiciones a ciegas de La voz kids Marta ha causado sensación en el colegio Salesiano. "Me han preguntado cuándo salía por la tele y me han dicho que tenían muchas ganas de verme y si me había escogido alguno de los tres coaches. Pero yo no le he contado nada a nadie, eso es secreto hasta que no salga el programa. En eso he sido muy estricta", afirmó.

La carrera de Marta Barreno es ya prometedora a sus 13 años. En La Línea acude una vez por semana a clase de canto bajo la batuta de Rubén Cárdenas, que le corrige cuando se sale de tono o le da consejos. Además los fines de semana canta, junto a otros artistas de la comarca, en la prolífica asociación Amantes de la Copla.

Esta pequeña artista linense empezó cantando las canciones de las series de Disney Channel, pero a través de la copla se adentró en el mundo del cante. Fue a un karaoke y con una amiga de su abuela empezó a cantar María de la O. Además de la copla, se decanta por el flamenquito. Basta con conocer la nómina de sus artistas favoritas: Rocío Jurado, Niña Pastora o India Martínez.

Lo de cantar, confiesa Marta, le viene de familia. "Mi madre cantaba copla, pero cuando se quedó embarazada de mí lo dejó. Creo que eso de cantar me lo pasó en el vientre", explicó la cantante, que a sus 13 años tiene una prometedora carrera por delante, ahora en La voz kids.