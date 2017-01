Los economistas de Madrid premian un trabajo de la linense Paula Hidalgo

La linense Paula Hidalgo, graduada por la Universidad Autónoma de Madrid en Economía y Finanzas, ha sido reconocida con el segundo premio que otorga el Colegio de Economistas de Madrid a los mejores Trabajos de Fin de Grado 2016.

Paula Hidalgo, de 22 años, ha sido galardonada por su trabajo denominado Nuevos procesos de valoración para determinar el fair value de instrumentos financieros. Metodología para productos estructurados con opciones plain-vanilla y opciones exóticas, que fue dirigido por el profesor del departamento de Financiación e Investigación Comercial Francisco Pérez.

En este trabajo la brillante estudiante linense ha puesto de manifiesto los cambios importantes y recientes en materia de valoración financiera experimentados en los últimos años como consecuencia de la crisis financiera internacional, como indica en la introducción de su investigación. Una de sus conclusiones es que la banca carece en todo el mundo de una metodología concreta para calcular el valor fiel (o fair value) de los derivados financieros como causantes de la crisis. Esto ha provocado, en opinión de Hidalgo, que la aplicación de los criterios internacionales no conlleva necesariamente una correcta valoración de los activos, ya que se hace como en 2008, cuando estalló la crisis, y no refleja adecuadamente los riesgos que asumen las entidades. De esta manera la linense propone en su artículo modelos de valoración más fiables.