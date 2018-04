Un cuadro de Luis Mañasco, cartel de la Feria 2018

Un cuadro de Luis Mañasco ilustra el cartel de la Velada y Fiestas de La Línea de este año. La obra fue presentada ayer en el Ayuntamiento por el propio autor, el alcalde, Juan Franco, y la concejal de Festejos, Susana González, que elogiaron el nivel artístico del cartel y la importancia de la figura de Luis Mañasco en la Feria y en la Semana Santa de la ciudad.

"Luis Mañasco es una institución en la ciudad. Es un auténtico orgullo que el cartel sea un cuadro suyo. Nuestra Velada y Fiestas y la Semana Santa son como son por el trabajo de muchas personas, pero especialmente de Luis. Le doy las gracias en nombre de nuestra ciudad por todo su trabajo desinteresado en las fiestas de la ciudad. Tiene mucha relevancia en la ciudad y es un pequeño homenaje que este año el cartel sea un cuadro suyo", indicó el regidor linense.

El cartel recoge la imagen de una mujer vestida de flamenca con un abanico, como explica su autor: "Representa a una gaditana linense, que son muy guapas. He pretendido que esté una mujer guapa, con su abanico dándose fresco, y que sea una proyección de lo que en realidad tenemos en La Línea, unas mujeres únicas", explicó Mañasco.

"Si digo que estoy contentísimo es mentira, estoy supercontento. Me enseñaron a ser agradecido y lo llevo a honra de esta forma, agradeciendo a la corporación municipal. Es el segundo cartel de feria que hago, porque de Semana Santa he hecho ocho. Me siento orgulloso porque creo que el cartel es muy digno para nuestra Feria", afirmó el autor del cartel.

La edil de Feria y Fiestas expresó su agradecimiento a Mañasco por acceder a pintar el cuadro que ilustra la próxima Feria. "Me gustaría agradecer a Luis que haya aceptado que nos ceda una de sus obras para el cartel de la Velada y Fiestas 2018. Luis es una institución, como bien ha dicho nuestro alcalde, y siempre ha estado ahí apoyando nuestras fiestas desde toda la vida", afirmó Susana González.

A sus 87 años, Mañasco cuenta con una dilatada trayectoria artística. En 2016 expuso en el museo Cruz Herrera una selección de sus cuadros. Además ha sido el autor de varios escenarios del acto de coronación de las reinas de la Feria, de carrozas para las cabalgatas y de la escenografía de diversos actos, además de haber pregonado la Velada y Fiestas y la Semana Santa.