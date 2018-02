Sanz promete refuerzos policiales sin especificar fecha ni cantidad

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anunció ayer en La Línea que en los próximos días los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contarán con un refuerzo de vehículos y medios, aunque sin concretar cuándo ni en qué cantidad. El representante gubernamental también dejó sobre la mesa una propuesta para que el Ayuntamiento impulse la creación de un nuevo grupo de trabajo integrado por todas las administraciones con el objetivo de "abordar soluciones integrales" y afirmó que el Gobierno central trabaja en un paquete de medidas más amplio. Sanz aseguró que la solución al problema que vive la ciudad "no debe ser solo policial".

El responsable del Gobierno indicó que su intención es "desterrar los enfrentamientos". De hecho, en su intervención no hizo alusión alguna a la visita del pasado viernes a La Línea de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y sobre su propuesta para que se crea un comisionado especial para analizar la situación de la ciudad, aseguró: "No voy a reprochar nada si la Junta no está de acuerdo". A cambio, Sanz propone que se establezca una nueva mesa de trabajo. "Puede servir para amplificar la acción que debemos acometer entre todas las administraciones. Estamos dispuestos a sentarnos todas las semanas y cuando sea necesario. No hay que esperar que venga un delegado de una administración o de otra, nosotros vamos a estar aquí para que los ciudadanos de La Línea sientan el arrope del Gobierno de España", explicó.

Antonio Sanz desecha la idea del comisionado "si la Junta no está de acuerdo"

El delegado defendió la propuesta de creación de otra mesa: "Es preferible sentarnos porque se diluyen los compromisos y las soluciones y es bueno hacerlos unos delante de otros. Va a ser positivo que todos estemos juntos".

Para Sanz, la solución para la ciudad pasa por que se adopte un "paquete de medidas integrales" que, según explicó, el Estado ya trabaja en ellas. "Tiene que ser en múltiples áreas y por parte de las distintas administraciones", aseguró. El delegado se amparó en los resultados que, a su juicio, están logrando las reuniones de la mesa técnica de seguridad: "Si hasta ahora ha servicio la mesa técnica de seguridad, ¿por qué no ésta? Tenemos el compromiso de trabajar codo con codo con el Ayuntamiento".

Antonio Sanz insistió en que el Ayuntamiento tome el papel de reunir en torno a la misma mesa a los gobiernos central y autonómico. "El Ayuntamiento puede asumir el compromiso de sentarnos a todos. Si van a venir los delegados de la Junta de Andalucía, vamos a juntarnos todos para ser más efectivos. Que no hablemos ante la opinión pública, sino que nos sentemos todos para proponer soluciones".

Sobre el refuerzo de los cuerpos de seguridad en la ciudad, el delegado del Gobierno afirmó que el Ministerio del Interior "no va a escatimar esfuerzos y medios para garantizar la seguridad, como hemos hecho en otros momentos y como vamos a seguir haciéndolo". "Siempre vamos a estar del lado de los ciudadanos y estamos trabajando en una estrategia coordinada de actuación y de mejora de efectivos, medios y operatividad para abordar este asunto. El Gobierno siempre ha estado con La Línea. Se demostró en verano cuando llegaron 150 agentes. Vamos a seguir avanzando en la dotación de medios, efectivos y dotaciones", continuó.

Los refuerzos anunciados, aunque sin fecha ni cantidad concreta, se centrarán en la investigación y prevención, además de en las aprehensiones e intervenciones. "Se está completando una estrategia ya diseñada. Venimos hoy -por ayer- a consolidar la información del trabajo que ha realizado la Policía Nacional y la Guardia Civil para que las decisiones que el Ministerio del Interior ya ha expresado. Será un compromiso que se note y que sea eficaz", indicó Sanz.

Sobre el asalto al hospital para rescatar al narco Samuel Crespo, del que ayer se cumplió una semana, el representante del Gobierno indicó que fue un "hecho excepcional", que no "puntual". "Como hecho excepcional se viene a decir que no había ocurrido hasta ahora. El Gobierno no va a minusvalorar esos hechos, pero tampoco se puede hablar de impunidad ni tapar la actuación diaria y eficaz de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Que en un año se haya detenido a más de 500 personas en la zona no es una cifra desdeñable, es fruto de un trabajo muy serio", destacó Sanz.

Sobre la situación de la investigación para localizar a Samuel Crespo y al grupo de encapuchados, el representante gubernamental explicó que aún está en marcha y se mostró convencido de que dará sus frutos. "Hay que dejar que los profesionales hagan su trabajo. Se está desarrollando para que los culpables paguen. Tendremos resultados. Por ahora no hay datos concretos, pero sí avances en las investigaciones", aspotilló.

El delegado del Gobierno mantivo ayer una reunión de trabajo con el comisario provincial de la Policía Nacional, Antonio Ramírez; el comisario de La Línea, Francisco López; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, Jesús Nuñez, y el capitán de la Compañía de la Guardia Civil en La Línea, Alonso Gómez.