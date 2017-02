La Flavi pide respeto al alcalde tras sus palabras a este colectivo

La Federación de Asociaciones de Vecinos (FLAVI) ha remitido una carta al alcalde de La Línea, Juan Franco, para mostrarle su asombro y desagrado por sus manifestaciones públicas en relación a las alegaciones de Aldepama y Flavi en el tema del IBI.

En la misiva, "el alcalde alerta que la congelación del recibo del IBI está en el aire por las alegaciones presentadas por la Flavi y Aldepama a la reducción del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles en un 3%. No nos quiera culpabilizar a nosotros, no es lo correcto. Las alegaciones están presentadas dentro del plazo estipulado para ello".

La Flavi pide respeto a Franco, por la frase: "me veo obligado a convocar otro pleno extraordinario urgente porque tengo que contestar las sandeces que me presentan dos jubilados que están aburridos en sus casas". "Lo achacamos a la juventud, que a veces no mide las palabras", añade.

Desde el colectivo se apunta además, a que no se trata de dos personas que alegan a título propio, sino que lo hacen en nombre de dos colectivos legalmente constituidos.