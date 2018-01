Los gobiernos de España y Reino Unido estudian recuperar el uso compartido del aeropuerto de Gibraltar. Según informa el diario digital El Español, el aeropuerto del Peñón está en las conversaciones que comenzaron la semana pasada las dos partes para abordar la incidencia del Brexit en la zona.

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ya abordó esta posibilidad en el foro que celebró el Grupo Joly, empresa editora de Europa Sur, el pasado 15 de septiembre en el Palacio de Congresos de La Línea. Dastis indicó que, tras dos intentos fallidos para alcanzar un acuerdo de uso conjunto, había llegado el momento de "hacer un tercer intento". Tras los acuerdos de Córdoba, en 2006, se pusieron en marcha hasta tres líneas que enlazaban la colonia británica con Madrid y Barcelona, pero la oferta no cuajó y en abril de 2010 tuvo lugar el último vuelo.

En este uso compartido cabría la posibilidad de ampliar la terminal en el suelo que hay en el lado español de la Verja. Los terrenos en los que se instala la Feria están preparados desde hace años para un futuro desarrollo de la zona aeroportuaria y si fructifican las negociaciones se podría relanzar el proyecto.

En 2010 fue cuando la construcción de la terminal española del aeropuerto del Peñón estuvo más cerca. El por entonces alcalde de La Línea, Alejandro Sánchez, mantuvo reuniones con representantes de AENA para que se llevase a cabo su construcción. Tras las elecciones de 2011 la socialista Gemma Araujo y el diputado Salvador de la Encina también ahondaron en esta posibilidad, que se difuminó con la entrada del PP en el Gobierno central y su distanciamiento con respecto a Gibraltar.

En 2012, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, decidió volver a la postura anterior a los acuerdos de 2006, por considerar que el uso conjunto del aeropuerto nunca se llegó a aplicar y alegando que éste se construyó en una zona ocupada ilegalmente en el siglo XIX y no incluida en el Tratado de Utrecht. España no podía derogar las normas aprobadas entre 2006 y 2012, pero sí vetar las nuevas. Desde entonces lo mantiene así. "Un acuerdo que se aplicara al aeropuerto de Gibraltar implicaría el reconocimiento del derecho legal del Reino Unido sobre el territorio", explicó un diplomático español en declaraciones al Financial Times en febrero del año pasado.