La Diputación aboga por terminar la residencia de Santa Margarita

La Diputación Provincial de Cádiz anunció ayer su intención de terminar la construcción de la residencia de ancianos de Santa Margarita, cuyo proyecto lleva varios años paralizado, como respuesta ante el mal estado que presenta el actual centro de atención para personas mayores de la calle Gómez Ulla. La institución gaditana contempla además la ampliación de la prestación asistencial en la ciudad con servicios de centro de día y atención a grandes dependientes, aunque la entidad no especificó los plazos que maneja ni el presupuesto de que dispone para hacer realidad esta iniciativa.

El Pleno de la administración provincial debatió ayer sendas mociones sobre el servicio en La Línea tras el anuncio, el pasado 10 de marzo, del cierre del edificio de Gómez Ulla por su mal estado. Los usuarios serán reubicados próximamente en una céntrica residencia que Asansull abrió a finales del pasado verano en La Línea como medida temporal.

La diputada de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario, aseguró durante el debate que el traslado al centro de Asansull de los ancianos será temporal "mientras construimos la residencia de Santa Margarita". Una afirmación que implica, por tanto, decantarse por concluir el edificio que se encuentra a medio construir en lugar de remozar las dependencias actuales que están, según un informe técnico de la Diputación, en "ruina económica". Hasta el momento la Diputación barajaba ambas opciones sin que se hubiera pronunciado en uno u otro sentido.

"No sólo construimos residencias. También acuerdos", resaltó la diputada en un momento del debate en relación al plan de acción que ha diseñado el Gobierno de la Diputación ante el deterioro del actual edificio, donde se presta el servicio a 26 usuarios.

Este acuerdo, que encontró el respaldo de todos los grupos políticos salvo el PP, contempla el mantenimiento del servicio de atención a los mayores bajo una gestión pública y articular medidas para conseguir a la mayor brevedad posible un servicio residencial para grandes dependientes. Otras estipulaciones de este acuerdo se basan en la reubicación temporal de los 26 usuarios en Asansull y aprovechar el cambio para ampliar el número de plazas a 34. Durante este periodo transitorio, el empleo de los funcionarios y personal laboral queda garantizado a través de traslados voluntarios a otras residencias de la institución gaditana mientras que el personal contratado y de servicios será asumido por Asansull.

La diputada del PP Inmaculada Olivero mostró sus reticencias al traslado de los mayores hacia el centro de Asansull por estimar que lo provisional se puede acabar convirtiendo en definitivo. "Se le dice a los linenses que hay un proyecto de residencia de grandes dependientes y diálogo, pero no hay proyecto. El miedo en La Línea es que cierre el servicio público, que no haya proyecto y se pase a los mayores a un recurso nuevo -por el centro de Asansull- y no haya proyecto ni consignación", dijo.

Olivero preguntó en dos ocasiones por qué se ha elegido a Asansull como entidad receptora de los usuarios sin mediar un concurso público para dar opción a asumir a los 26 usuarios (y la ampliación a 34 plazas) entre las diferentes empresas que prestan servicios asistenciales en la ciudad. "¿Por qué tanta prisa? La residencia de Gómez Ulla tiene autorización de la Junta de Andalucía para funcionar como centro sanitario hasta 2020 según un informe de la delegación territorial de Salud. Ustedes sólo han generado desconcierto con su anuncio de cerrar la residencia y luego dieron marcha atrás y dijeron abrir el diálogo. Le pido al gobierno que si cierra la residencia, se lo piense, que no le dé el mal trago a los mayores con el traslado", conminó.

Armario reconoció que el inmueble de Gómez Ulla tiene autorización para operar hasta 2020, pero no para concertar nuevas plazas por falta de adaptación a la normativa. La diputada, que dijo conocer a fondo el edificio por sus continuas visitas, agregó que informes técnicos de la Junta posteriores al de Salud exigen la realización de obras. Y que otro estudio de la Diputación concluye que la sede de Gómez Ulla se encuentra "en mal estado y ruina económica". "No sacamos a los mayores por capricho. Se ha acordado con todas las partes, manteniendo el empleo y aumentando las plazas", explicó Armario, quien emplazó a la próxima semana para fijar el calendario de actuaciones.

La diputada justificó la elección de Asansull como destino temporal de los mayores en que se trata de una entidad "sin ánimo de lucro", ubicada en el centro de la ciudad de La Línea, con un edificio nuevo y que se ha comprometido a garantizar el servicio y a mantener los empleos.

IU y Sí Se Puede votaron a favor de la propuesta provincial y se mostraron satisfechos por incluirse en el plan medidas para garantizar el empleo de los trabajadores de la residencia durante el periodo transitorio.

Previamente fue rechazada una iniciativa del PP que instaba a la Corporación provincial a mostrarse en contra del cierre de la residencia de Gómez Ulla y demandaba mejoras en este edificio y un proyecto para terminar la nueva residencia de Santa Margarita, así como una comisión de seguimiento.

La diputada socialista tachó de "descarada" la moción del PP. Aseguró que llegaba "tarde y mal" y acusó a los populares de haber paralizado el proyecto de Santa Margarita -que se inició durante un mandato del PSOE- con argumentos peregrinos. "No admitimos exigencias ni lecciones", señaló Armario.

Olivero replicó que la construcción de la residencia de Santa Margarita tuvo que paralizarse porque no cumplía con la normativa de bomberos e insistió en que la entidad provincial carece de un proyecto más allá del próximo traslado de los mayores a Asansull.