El Ayuntamiento lamenta la falta de datos sobre la nueva residencia

El Ayuntamiento de La Línea lamenta que la Diputación de Cádiz no disponga "ni de proyecto ni de informe presupuestario alguno" que avale la ejecución de las obras del centro de grandes dependientes que vendrá a sustituir a la residencia de mayores que la administración provincial gestiona en la calle Gómez Ulla.

Los concejales Gabriel Cobos y Ceferina Peño se reunieron ayer en Cádiz junto a miembros de la Mesa de Trabajo creada a tal efecto, técnicos del área de Urbanismo y Asuntos Sociales del ente provincial y los diputados provinciales Isabel Armario y Jesús Solís para intentar conocer los detalles del cierre de la residencia y de la puesta en marcha del nuevo centro.

La administración provincial, sin embargo, destaca el "consenso" logrado en las reuniones

Los representantes municipales solicitaron que la Diputación hiciera entrega de documentación sobre el proyecto y el trasladado desde las actuales instalaciones a las de Asansull, pero lamentaron que no se tuviera en consideración. "Desde el ente provincial se ha adoptado una hoja de ruta unilateral en la que no existe ni proyecto ni dotación presupuestaria para ejecutar las obras de la nueva residencia y no hay prevista modificación alguna en los actuales presupuestos", afirmó el Ayuntamiento.

Gabriel Cobos señaló que aún hay muchas dudas ante la "falta de información" por parte de la Diputación. "La única explicación que han dado los técnicos es que el actual edificio presenta deficiencias en materia de accesibilidad no apta para la función propia y por ello urge el traslado a las dependencias de Asansull, sin justificar estas explicaciones con algún soporte documental o proyecto técnico".

Con respecto a la fórmula económica prevista, el Consistorio explicó que se articularía por medio de una subvención directa de la Diputación a Asansull. Será en función de la prestación de este servicio y, en el caso de que no se superen los límites económicos previstos, no precisaría su pase por sesión plenaria.

En la hoja de ruta propuesta por la Diputación se garantizan los puestos de trabajo, mientras que cada paciente de los que actualmente ocupan la residencia de Gómez Ulla tendría que rescindir su contrato y firmar uno nuevo con Asansull. Los traslados se ejecutarían no antes de un mes, mientras que la previsión sobre los plazos previstos para el inicio de las obras del nuevo centro se comunicaría también en el mismo plazo.

Desde el punto de vista municipal, la Diputación solicita "un acto de fe sin documentación alguna que avale sus promesas".

La Diputación, por su parte, indicó que el período de información y diálogo sobre la residencia finaliza de esta manera con un "amplio consenso". La diputada de Bienestar Social calificó este periodo de conversaciones como "muy satisfactorio", ya que se ha alcanzado un "amplio consenso" en torno a la opción elegida para garantizar la calidad del servicio a mayores del Campo de Gibraltar.