AEGC denuncia una nueva agresión a un guardia civil en La Línea

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denuncia que un guardia civil ha sufrido una nueva agresión en La Línea. Según indica la entidad, los hechos tuvieron lugar la pasada madrugada, cuando el agente fue atacado cuando volvía con su vehículo particular a su casa después de una noche de servicio. El motivo de la agresión fue "pasar por la zona donde los narcos estaban alijando y que estos tuvieran fichado su vehículo particular".

"Como en los peores años del terrorismo, como no nos cansamos de denunciar desde AEGC, los narcos y sus sicarios además de controlar toda la comarca tienen señalados a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y no se esconden cuando señalan a nuestras familias. Controlan sus movimientos, saben cuando entran y salen de sus casas y todo con total impunidad, porque, si los cuerpos estamos en mínimos, en los juzgados no están mejor. Y así cada vez son más peligrosos y están mejor armados para imponer su ley", afirma AEGC.

La asociación espera que en el Ministerio del Interior "tomen ya cartas en este asunto y no sigan parcheando el problema. No queremos lamentar que un día de estos cualquiera de nuestros compañeros que se vean afectados por una de estas agresiones sufra lesiones de gravedad". Por este motivo solicitan, además del aumento de la plantilla, que se considere al Campo de Gibraltar como zona de especial peligrosidad y los agentes puedan cobrar como en el norte el plus de zona confictiva.