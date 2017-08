Reino Unido celebra el "cambio de tono" de España con Gibraltar

El presidente del Grupo Parlamentario de Gibraltar, el diputado conservador Bob Neill, ha acogido con satisfacción "el cambio de tono y el enfoque de España" respecto al conflicto de la Verja. Lo dijo, en declaraciones recogidas por Gibraltar Chronicle, a raíz de las manifestaciones del ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, de que no bloqueará un acuerdo post-Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea para impulsar la reclamación de la cosoberanía sobre Gibraltar. Bob Neill entiende que se trata de un cambio genuino en la posición española: "Le damos la bienvenida".

"En el Reino Unido queremos tener una buena relación con España después de que dejemos la UE", recalcó el diputado conservador, que subrayó que el pueblo de Gibraltar quiere "una buena relación con España también".

El ministro español de Relaciones Exteriores, Alfonso Dastis, dijo el domingo en una entrevista en el diario ABC que su país no "pondría en peligro" ningún acuerdo comercial futuro al hacer exigencias para alterar el estatus de la Roca. "Trataremos de convencer a los gibraltareños de que (la soberanía conjunta) es una ruta que vale la pena explorar y que también les beneficiaría", dijo al diario. "Lo que no quiero hacer es poner en peligro un acuerdo UE-Reino Unido al someterlo a la necesidad de alterar el estatus de Gibraltar al mismo tiempo", manifestó.

La exclusión inicial de Gibraltar en el proyecto de directrices de negociación del presidente del Consejo Europeo Donald Tusk provocó indignación en el Reino Unido y en Gibraltar. Muchos políticos británicos y gibraltareños hablaron de intimidación por parte de los Veintisiete, mientras que el ex líder del Partido Conservador Lord Howard fue más lejos e incluso sugirió que la primera ministra, Theresa May, no dudaría en ir a la guerra con España por defender la soberanía de Gibraltar.