Picardo: "No es que veamos algo que no nos gusta en La Línea. No nos gusta lo que vemos en Madrid"

"El mayor o menor deterioro de nuestra vecina comunidad de La Línea no es lo que nos aparta de entregar nuestra soberanía a España". Así se expresó el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, durante la Comisión Política Especial y de Descolonización (IV Comisión) celebrada en Nueva York, en la que reiteró su rotunda negativa a la propuesta de cosoberanía del Gobierno español. Picardo se refería a las declaraciones realizadas por el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, quien afirmó que entendía que los gibraltareños no quisieran ser españoles cuando ven la degradación que sufre La Línea al otro lado de la Verja.

"Muchos de nosotros tenemos familia o buenas amistades en La Línea, una ciudad que viene sufriendo desde hace tiempo a manos del gobierno español tanto como nosotros en Gibraltar. En el pasado, al igual que Gibraltar, La Línea también ha sido víctima de las frecuentes pataletas soberanistas de Madrid. Por lo tanto, no se trata de que veamos algo que no nos gusta en La Línea. Lo que no nos gusta es lo que vemos en Madrid. No nos gusta hoy en día, al igual que no nos gustaba en 1967 ni en 2002", explicó en referencia a los dos referéndums en los que los gibraltareños votaron en forma masiva por continuar siendo sólo y exclusivamente británicos. En ese punto, sin nombrarlo, Picardo lanzó críticas a la intervención del Gobierno de Rajoy en el conflicto catalán, cuando se refería a la actitud del Reino Unido en esas consultas, recalcó: "El Reino Unido se opuso a la celebración de aquel referendo. Pero, incluso en esas circunstancias, el Reino Unido no reprimió nuestro derecho a votar. No hubo violencia. No hubo ningún intento de impedir que votásemos. No se confiscaron papeletas ni urnas electorales".

Picardo, sin embargo, se ofreció a hablar con el Gobierno de España. "Queremos continuar tendiendo una rama de olivo a la cooperación con el pueblo español. Porque, a pesar de abandonar la UE con el Reino Unido, buscaremos una relación sólida de cara al futuro basada en el respeto mutuo y el beneficio económico mutuo para todas las partes, a medida que avanzamos hacia un futuro fuera de la UE. Porque continuamos buscando la amistad de nuestros vecinos españoles y todos nuestros socios europeos. Estamos más que convencidos de que el camino hacia el progreso es el comercio y la amistad, la cooperación y la seguridad, la colaboración y los valores compartidos. Y por ello nos mantenemos dispuestos a trabajar con el gobierno de España para cooperar en materias que no comprometan la soberanía, la jurisdicción o el control. Porque nunca llegaremos ni siquiera a discutir tales compromisos, mucho menos negociarlos, ni en privado ni en público", sentenció.