Picardo tilda de "discriminatorio e injusto" el trato de la Unión Europea hacia el Peñón

El Gobierno de Gibraltar ve "discriminatorio e injusto" el derecho a veto otorgado por la UE a España en las negociaciones sobre la relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit e incluido en las líneas rojas pactadas ayer en la cumbre extraordinaria de Bruselas.

"El trato propuesto para Gibraltar por la cláusula 24 de las directrices es discriminatorio e injusto. Se opone al principio de cooperación sincera al que la UE se ha comprometido y que se repite en otras partes de las directrices", apuntó el ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, en un comunicado oficial. Además, subraya que "a nadie en Gibraltar le sorprenderá" que el Consejo Europeo haya mantenido este derecho de veto "por insistencia expresa del gobierno español de derechas del Partido Popular".

Para el dirigente gibraltareño, "el pueblo de Gibraltar es claramente unánime al no aceptar ningún intento del Gobierno español de avanzar en su rancia reclamación de soberanía". Picardo no descarta "seguir buscando el diálogo con nuestro vecino, pero nunca en asuntos que afectan a soberanía, jurisdicción o control", argumentó. "Gibraltar saldrá de la Unión Europea con el Reino Unido. Nuestro futuro más allá de la UE será próspero y de vocación internacional pero será uno en el que el gobierno español no tendrá ni voz ni veto", concluyó.