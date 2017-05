Jose Bossano califica de "farsa" la propuesta de cosoberanía de España

El ministro de Desarrollo Económico y Telecomunicaciones de Gibraltar, Joe Bossano, defendió la autodeterminación del pueblo gibraltareño en el Seminario Regional del Comité de Descolonización de los 24 de las Naciones Unidas, que se desarrolla en San Vicente. Bossano acusó en este foro a España de "haber tomado la determinación de doblegar la voluntad de los yanitos mediante chantajes" y dijo que la propuesta de cosoberanía de España es "una farsa" porque el nivel de autogobierno del Peñón seguiría igual que hasta ahora, por lo que solicitó tanto al Comité como al Seminario que no apoyen las propuestas españolas.

"Este seminario debería saber ya que somos un pueblo auténtico bajo mandato colonial, comprometidos con la defensa de nuestros derechos humanos y con nuestro derecho a la autodeterminación, y que nos mantendremos firmes y defenderemos nuestro derecho a la tierra de nuestros antepasados. Somos un pueblo, no una población prefabricada, como España querría hacerles creer", explicó el ministro.

El ministro comparó el caso de las islas del Caribe con el de Gibraltar en el marco del tratado de Utrecht. "Muchos de los esclavos que poblaron San Vicente y otras islas fueron transportados a las colonias caribeñas mediante barcos ingleses desde África Occidental. Fue la consecuencia de la concesión bajo el Tratado de Utrecht, firmado por España, en relación con el transporte de esclavos. Es el mismo Tratado que España emplea en relación con Gibraltar, y afirma que sigue estando en vigor. El argumento español no tiene cabida en el orden internacional en 2017 y no debería haber tenido validez en su momento, cuando fue instaurado en 1964".

Bossano explicó ante el Seminario las últimas propuestas de España en relación con la descolonización. "Este año podrían variar la forma de decirlo, pero no su estrategia de propuesta. Quieren aprovecharse de nuestra involuntaria salida de la Unión Europea en 2019. El tono ha cambiado. Ahora no es algo que España quiere imponernos; se trata de una posición abierta a debatir con el Reino Unido, y estamos invitados a participar como si fuésemos parte del mismo".

"Todo ello a pesar que tanto el Comité de los 24 como España argumentan que no formamos parte del Reino Unido. Ambos tienen razón, porque si lo fuésemos la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales no sería aplicable a nosotros. Esto sólo puede significar una cosa: que Gibraltar es un país colonial y que los gibraltareños somos un pueblo colonial. La nueva propuesta española no llegará a ningún lado, ya que se trata de una mera repetición de lo que ya se rechazó en el pasado", continuó el yanito.

El ministro indicó que las propuestas españolas de soberanía conjunta le dan "la oportunidad de exponer el caso español tal y como es: un intento de evitar nuestra descolonización y de perpetuar el dominio colonial".

"Las áreas que España quiere administrar de forma conjunta con el Reino Unido son defensa y asuntos exteriores. Es una propuesta diseñada para perpetuar el poder colonial. Esto no puede derivar en un cambio en nuestro estatus internacional como colonia porque el nivel de autogobierno que disfrutamos no se habría movido ni un milímetro. Esta propuesta es una farsa. Todos los pasos dados para aumentar el grado de autonomía del pueblo gibraltareño han sido rechazados por España. Cómo se puede creer que el mismo país que ha intentado impedir nuestro progreso ahora afirme estar interesado en compartir con el poder administrativo actual la responsabilidad de fomentar nuestro progreso", indicó Bossano, que pidió al Comité y al Seminario que no apoyen las propuestas españolas.