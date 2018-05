El delantero colombiano de la Real Balompédica Wilson Cuero afronta el próximo domingo un partido doblemente especial para él. Por un lado porque la afición albinegra confía en que el autor de los dos últimos goles del equipo de La Línea como visitante sea capaz de repetir y ayudar a que la centenaria escuadra linense logre la permanencia en la Segunda división B. Por otro, porque esta temporada ha marcado en los campos de dos de los tres equipos en los que ya había jugado, Lorca Deportiva y Granada B. Y precisamente del vestuario del Real Murcia salió por la puerta de atrás en el mercado del pasado curso después de completar catorce partidos sin anotar un solo gol. El de Cali tiene la posibilidad de quitarse en el mismo escenario en el que no logró triundar la espinita que aquella experiencia. "Esta semana he cerrado los ojos y me he visto marcando el gol que salva a la Balona", confiesa el punta, un futbolista especialmente querido y valorado por la añeja afición que acude al Municipal.

"No creo que tenga ninguna cuenta pendiente en Murcia, las cosas no salieron bien allí, pero nada más", reflexiona el atacante en voz alta.

"Ni hay cuentas pendientes en Murcia ni es tiempo de pensar en otra cosa que no sea lograr la permanencia"

"Además estoy convencido de que no es momento de pensar en aquello, sino de centrarse en lo que necesita la Balona y que cada uno tiene que dar lo máximo de sí mismo para ayudar a conseguir el objetivo", abunda.

El caso es que Paco García, entonces entrenador de los granas, decidió prescindir de sus servicios en diciembre. "Quizás no supo aguantar la presión y responsabilidad, tras pasar los últimos años en un filial, aunque también fue una víctima de un equipo que no llegaba con facilidad a la puerta contraria, que no carburó y no cumplió con las expectativas", afirmaba ayer en referencia al punta albinegro el periódico La Verdad de Murcia.

"Cuero, curiosamente, no dejó mal recuerdo en la Nueva Condomina, un estadio que aplaudió el esfuerzo sin premio del colombiano", agregaba el rotativo.

"Ni un silbido ante su falta de puntería. Incluso, el apoyo fue total cuando Paco García decidió sustituirlo a los diez minutos de la segunda parte en el choque contra el Jaén en la jornada 15, del que se marchó llorando. Todo fue comprensión para un jugador que fue relevado meses después por Guardiola y Curto, dos depredadores del área que sí llevaron al Murcia al playoff", recalcaba.

"De verdad que aquello forma del pasado y ahora pienso como lo hace un delantero y de verdad que me he visto marcando ese gol que nos dé la permanencia y devolviéndole a la afición de La Líonea todo el respaldo y el cariño que me ha dado desde que lleguñe y a lo largo de la temporada", asegura el jugador. "Es verdad que le marqué al Granada B y al Lorca Deportiva, que en los dos sitios había jugado y esperemos que pueda hacerlo también en Murcia, pero no porque quiera nada malo para ellos, todo lo contrario, sino porque quiero ayudar a la Balona", insiste.

"Tenemos muy claro que ganar allí no es fácil, porque el Murcia hizo un muy buen equipo y por eso está ahí, pero ya demostramos el domingo pasado ante el Cartagena que nada es imposible", recalca Cuero.

"Yo sigo pensando que tenemos una buena plantilla, aunque no han salido las cosas como todos esperábamos", defiende el delantero. "Dentro de la caseta tenemos un muy buen grupo y estamos muy comprometidos para hacer las cosas bien en esta última jornada".

"En Murcia pasa como en La Línea, la gente vive mucho el fútbol y va a apretar y en esos momentos hay que mantener la tranquilidad, que tengamos presente en todo momento lo importante que es ese partido y que sepamos jugarlo", recomienda Wilson Cuero, que va al vestuario "anímicamente muy bien y consciente de lo que se juega".

"Como dice el míster éste es un partido para jugadores de verdad y eso te motiva, porque todos queremos demostrar que merecemos seguir en Segunda B", sigue. "Veo a la gente muy enchufada".

"Una de las cosas que tenemos claras es que no debemos andar pensando en los demás, que tenemos la suerte de depender de nosotros mismos y que por lo tanto hay que salir a ganar y olvidarse de todo lo demás", desliza el punta colombiano. "Luego pueden pasar mil cosas, pero eso será después, ahora solo hay que pensar en que podemos ganar y nada más".

Cuero, que asegura que no tiene secuelas de la lesión de rodilla que le apartó de la competición ("estoy a tope para éste, que esperemos que sea nuestro último partido") admite que la oferta de renovación que desveló este periódico el pasado mes de marzo existe, pero que las negociaciones están paralizadas en espera de que confirme la permanencia. "Supongo que en mi situación estamos muchos, pero la prioridad ahora es quedarnos en Segunda B, el partido del domingo y como vamos a conseguir nuestro objetivo se hablará lo que haya que hablar, porque el club quiere que me quede y yo me quiero quedar".