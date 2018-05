"Lo siento", Ulreich pasa del sueño a la peor pesadilla

La que podía ser su gran noche terminó siendo una pesadilla: en el Santiago Bernabéu, donde Manuel Neuer se lesionó hace un año y posibilitó que ascendiera a la titularidad en el Bayern Múnich, Sven Ulreich protagonizó un error que terminó condenando a su equipo ante el Real Madrid.

Apenas había comenzado el segundo tiempo y el meta alemán de 29 años cometió un fallo increíble para un jugador de su nivel y en un día tan importante como la vuelta de una semifinal de Liga de Campeones del fútbol europeo.

Tolisso envió un peligroso pase hacia atrás para el reemplazante de Neuer, que nunca supo cómo resolver. Se arrojó al césped como para atrapar el balón, pero no lo tomó para evitar una falta indirecta en el área por tocar la pelota con la mano. Tampoco la rechazó con el pie. El balón corrió por el área para que Benzema lo capturara en soledad y anotara el segundo gol.

"No puedo explicarlo. Lo siento... por mi equipo y también por los hinchas", escribió ayer Ulreich en su cuenta de Instagram. "Las palabras no pueden describir lo decepcionados que estamos. Queríamos ir sí o sí a la final, lo hemos dado todo y después he cometido ese error innecesario".

Sus compañeros reaccionaron con mensajes de ánimo. "Cabeza alta. Somos un equipo", le respondió en la misma red social James Rodríguez.

"Nos has salvado muchas veces", añadió Javi Martínez, mientras que Jerome Boateng escribió: "Cabeza alta, ganamos juntos y perdemos juntos". Antes y después de la fatídica jugada del segundo gol, el meta del Bayern tuvo una actuación correcta, con una buena parada a un remate de Cristiano Ronaldo como acción más positiva.