"Yo prefiero jugar mal, ganar y ser tercero como el Algeciras que estar ya sin opciones"

Antonio Rueda, entrenador del San Roque de Lepe destaca que buena parte del éxito en la presente andadura del su próximo rival, el Algeciras Club de Fútbol, corresponde al trabajo que ha realizado su técnico, José Antonio Asián. "Estamos hablando de un entrenador muy experto, que sabe manejarse muy bien en esta categoría", subraya el preparador, que recuerda que la victoria albirroja en el duelo de la primera vuelta se produjo bajo el sello que impone el técnico coriano. "Tenemos amigos comunes y sé cómo piensa del fútbol".

"A mí me parece bien cualquier debate, pero yo prefiero ganar sin jugar bien y lo cierto es que su equipo está tercero y el nuestro ya no tiene nada que hacer", abunda.

"Es cierto que ya no tenemos opciones de mirar hacia arriba y es una pena por el esfuerzo titánico que había hecho la plantilla desde que llegué ha sido increíble", reconoce el técnico de los aurinegros en referencia al equipo que dirige desde finales del mes de noviembre.

"Si hubiésemos hecho los deberes antes ahora no tendríamos que lamentarnos de los puntos que ahora no tenemos, pero de nada vale mirar atrás, sino que hay que tratar de aprender de los errores e intentar que no vuelvan a repetirse", analiza.

Rueda recuerda que en su debut, en la visita al Atlético Onubense, su equipo saltó al campo "sabiendo que una derrota suponía colocarse en puestos de descenso" y eso "era impensable, porque el San Roque como Algeciras, Sanluqueño... siempre aspiran a estar arriba".

"Pensábamos que iba a ser difícil reconducir desde esa situación a un equipo que había sido concebido para pelear por la zona alta, porque resulta complicado mentalizarse, pero los jugadores se pusieron el mono de trabajo, entendieron la gravedad de la situación y empezamos a no perder y a salir de la parte baja y aunque no conseguimos reengancharnos a la pelea de la zona alta, al menos tenemos la certeza de que el San Roque de Lepe va a estar otra vez en Tercera división, que es lo mínimo que se nos puede exigir por afición, por historia...", explica el preparador.

Rueda alude a "los cambios" que se han producido en el banquillo como una de las causas que han llevado al conjunto lepero a verse relegado a la zona media con tanta antelación.

"Además esta plantilla es totalmente diferente a la de la temporada pasada y aunque llegaron jugadores interesantes, no hubo un proceso de transformación", dice.

El San Roque llega "con lo justito" al duelo matinal de mañana en el Nuevo Mirador. O al menos eso asegura su preparador.