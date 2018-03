"El objetivo es estar delante y luchar por las victorias"

éste debe ser el año de Marcos Ramírez. El conileño se ganó a pulso el respaldo de KTM después de ser el primer piloto de la marca austríaca, el único que en 2017 fue capaz de pelear y estar delante en una categoría de Moto3 en la que Honda dominó de principio a fin con Joan Mir en lo alto de la cúspide. Con un año más de experiencia, Ramírez se pone el listón alto y quiere acabar entre los tres primeros del campeonato y conseguir la primera victoria en un Mundial para el motociclismo gaditano. Es consciente de los puntos en que debe mejorar. De momento, la pretemporada no ha ido todo lo bien que esperaba. Pero esto no es como empieza.

-Lleva una pretemporada un tanto atípica. ¿Qué balance hace a pocos días para el inicio del Mundial?

-Este año la verdad es que nos está costando. Hemos tenido problemas con la centralita y con la puesta a punto, sólo hicimos los test en Jerez, los primeros IRTA; teníamos pensado hacer otros test en Almería pero al final no pudo ser porque la nueva centralita no llegaba a tiempo. Luego fuimos a Valencia y apenas di diez vueltas, me caí y no pude terminar los dos días de entrenamientos porque estaba bastante dolorido. Creemos que estos problemas ya están solventados y hemos intentado aprovechar estos últimos días para llegar a Qatar con una buena base.

-Porque lo importante de una pretemporada es poner a punto la moto para las primeras carreras.

-Exacto. Lo más importante es llegar a la primera carrera con una buena base independientemente de los tiempos que hagamos, aunque verte delante en la tabla también importa. Pero, sobre todo, lo más importante es estar cómodo encima de la moto y tener una buena base. Estamos trabajando mucho pero se nos está resistiendo. Estamos rodando rápido pero con alguna dificultad y tenemos mucho que mejorar aún.

-Renovó con el equipo del año pasado, que ahora se llama Bester Capital Dubai, y KTM parece que apuesta decididamente por usted.

-Sí, seguimos en el mismo equipo. Con el apoyo directo de KTM vamos a intentar desarrollar la moto lo máximo posible y confiamos en que la falta de motor que teníamos el año pasado con respecto a la Honda se haya acabado aunque hasta Qatar no vamos a ver realmente cómo vamos a ir todos. Allí vamos a empezar a ver si podemos plantarles cara a las Honda. El año pasado fuimos la primera KTM y ahora tenemos el apoyo directo de la marca. Por eso hay que intentar sacarle el máximo este año.

-¿Cree, por tanto, que se han reducido las diferencias con las Honda?

-El año pasado nos faltaba un poco de aceleración con respecto a la Honda pero hubo carreras en las que la KTM corría mas que la Honda, por ejemplo en Jerez corría bastante o en Le Mans, circuitos donde no se notaba la diferencia y otros en los que sí. A ver este año cómo va. Tengo muchas ganas de que esto comience ya, ir a Qatar y a empezar la temporada porque los puntos empiezan a repartirse allí.

-2017 fue su primer año haciendo todo el Mundial y se convirtió en uno de los pilotos revelación. ¿Este debe ser el año de su consagración?

-Bueno, el objetivo por un lado es mejorar el octavo puesto del año pasado y particularmente mejorar también mi pilotaje, estar delante y luchar por victorias. A mitad de temporada ya veremos dónde estamos. Intentaremos estar en el podio y ganar carreras. Con trabajo y sacrificio todo llegará.

-Pero, usted fue uno de los animadores de Moto3. Estuvo casi siempre en la lucha por las victorias aunque éstas no llegasen.

-Siempre estuvimos ahí luchando y este año vamos a intentar ser más constantes, estar más veces delante y subir al cajón más veces.

-Cuando dice que debe ser más constante ¿se refiere quizá a la última parte del campeonato, donde puntuó menos?

-Bueno, en la segunda parte del Mundial hubo carreras buenas y otras no tanto. Si te riges por los resultados pues sí, no obtuve apenas puntos pero por ejemplo en Australia estuve liderando la carrera las dos últimas vueltas antes de que me tiraran al suelo; en Malasia también iba rápido pero me caí en la crono y reventé la moto - chasis, horquilla, basculante...- y también me hice polvo y claro, la carrera la corrí mermado; en Valencia hice podio; en Aragón estuve en cabeza y al final hice séptimo, igual que en Brno. Estuve ahí en muchas carreras.

-¿Ha vuelto a ver esas carreras en las que luchó por la victoria y que finalmente se escaparon por uno u otro motivo? ¿Qué cree que le faltó?

-Sí, las he vuelto a ver porque hay que analizar los errores para no cometerlos otra vez, hay que mejorar, está claro. Yo creo que me faltó un poco más de experiencia, saber leer más la carrera, correr de otra forma para poder dar el hachazo al final.

-A usted le gusta liderar carreras. Se vio claramente el año pasado que cuando tenía oportunidad se colocaba primero.

-Es verdad, me gusta ir delante pero sí es verdad que a lo mejor hay que tomarse las cosas con más calma. Al ser mi primer año me veía ahí y puede ser que me pudiera un poco el ímpetu. Este año intentaremos rematar mejor.

-Entonces, ¿qué cree que le queda por mejorar?

-Uff, muchas cosas, muchos detalles. No soy un tío rápido a una vuelta, me cuesta mucho y en eso hay que mejorar, como también rodar mejor en agua, son detalles que hay que pulir. Las carreras en agua son difíciles, he hecho carreras en las que he ido bien y otras que no, depende mucho de las sensaciones y de la confianza que tengas con la moto.

-¿Se ve luchando por el Mundial?

-Hasta que no empecemos y veamos cómo estamos y cómo están los demás no se puede decir nada. Claro, puedo pensar en el campeonato del mundo, eso es un sueño que no lo veo imposible porque yo no veo nada imposible. El año pasado me planteé estar en el 'top ten' como un resultado increíble en mi primer año haciendo el Mundial y terminé octavo y primer piloto KTM. Este año ojalá pueda luchar por estar entre los tres primeros del campeonato.

-Mir y Fenati han dado el salto a Moto2. El ramillete de aspirantes es más amplio. Hay más posibilidades.

-Están Martín y Canet, Bastianini, Di Giannantonio, Bulega... Hay muchos pilotos rápidos y todos pueden ganar carreras. Les están saliendo los tiempos pero tampoco hay que fijarse mucho en un crono porque por una vuelta rápida no se gana un Mundial. Lo que importa es tener ritmo y estar a la hora de la verdad. Mir no era un tío rápido a una vuelta y ganó el año pasado el Mundial con autoridad, ganaba casi todos los domingos.