La necesidad de ganar

La Unión Deportiva Los Barrios afronta esta tarde (19:00) en Espiel la primera de sus dos salidas consecutivas -la siguiente será en Alcalá- en estas próximas jornadas en el grupo X de Tercera división donde el único objetivo pasa por sumar la primera victoria de la temporada y, a ser posible, ganar en ambas.

Juanma Carrillo no podrá contar con el sancionado Labra, al que le queda -con este- dos encuentros, y los lesionado Mario Pérez e Ismael Maruja. El ceutí, el mejor de los barreños en este inicio de campaña, sufrió un pinchazo muscular en el entrenamiento del pasado jueves. Por contra vuelve Zequi tras cumplir su castigo por su expulsión en Sevilla, y el meta Goito, que reconoció que no estuvo en el partido de la semana pasada porque estuvo en la feria de Tarifa la noche anterior. Vuelve a la lista tras pedir perdón al club y a sus compañeros. Lo que no está claro es si saldrá de inicio.

El técnico gualdiverde afirmó en la previa del encuentro: "Estamos en una dinámica donde sólo nos queda sumar de tres en tres. Aún estamos puliendo defectos y fortaleciendo nuestras virtudes en un tramo de liga complicado, ahora con dos salidas ante equipos de la parte alta".

Del Espeleño, que perdió la semana pasada en Alcalá (2-1) en un duelo muy apretado, dijo: "Los vi en Arcos (victoria por 1-5) y me dieron la sensación de que no habían parado en verano. Siguen con la dinámica del año pasado. En el Barbadillo hicieron muchísimo daño y es un conjunto que tiene los conceptos claros tanto ofensivo como defensivos y a poco que te descuides te pueden matar porque cuando pisan campo rival, y más cerca del área, son muy resolutivos".

Pero tiene muy claro que "hay que ganar", e incidió en que frente al Arcos pudo haber algo de más respeto porque "el que ambos conjuntos no hubiésemos sumado en las dos primeras jornadas, especialmente nosotros en Sevilla, donde lo tuvimos en la mano en el último minuto, quizás nos hizo a los dos guardar el punto que teníamos en los últimos 20/25 minutos". Y es que en su opinión "el tener un cero en el casillero hace mella en el día a día y creo que si en el 70' el árbitro pita el final nos habríamos dado la mano", y apostilló que "es un inicio de liga raro donde equipos que a priori todos pensábamos que se iban a pasear, no acaban de arrancar y otros, que no tenían esa vitola, están arriba" ejemplarizando en los casos "del Sanluqueño, Arcos o Ceuta, que en agosto pensábamos que estarían con 9 de 9 pero ahora empezamos la cuarta jornada y aún alguno de ellos no ha ganado".

Cree que "el primer partido de Liga nos puso los pies en el suelo. Somos un equipo joven y ese 0-3 nos despertó. Luego en Sevilla creo que debimos puntuar. De los 98 minutos que duró el partido, estuvimos 86 por delante. Ante el Arcos estuvimos en disposición de ganar en dos acciones aunque es verdad que Seger sacó un balón de ellos bajo palos. La línea de trabajo es esta, asentarnos en la categoría pero sabiendo que los errores se pagan como nos demostró el Castilleja y tratando de no fallar y de sumar más".