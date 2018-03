Una miocarditis deja KO a Luis Madrigal para un mes

El defensa de la Real Balompédica Luis Madrigal será baja al menos durante un mes después de que ayer le fuese diagnostica una miocarditis que le mantendrá internado en el hospital Macarena de Sevilla al menos hasta el próximo lunes. Los médicos han tranquilizado al zaguero y le han asegurado que podrá volver a jugar al fútbol con completa normalidad. El futbolista del Real Madrid Dani Carvajal sufrió recientemente un proceso muy similar y se reintegró a la competición.

La Balona parece empeñada en hacer bueno aquello del perro flaco y las pulgas. A las numerosas lesiones que ha acumulado en el tramo final de la temporada se sumó ayer la noticia de que el lateral zurdo Luis Madrigal sufría una miocarditis que le obliga a permanecer tres semanas en absoluto reposo. Si para entonces la evolución ha sido positiva podrá volver a trabajar con sus compañeros.

Miocarditis es el nombre dado a la inflamación del músculo del corazón llamado miocardio. Hay docenas de causas de miocarditis, incluyendo infecciones por virus, bacterias, protozoos u hongos, medicamentos, enfermedades autoinmunes… En el caso del jugador de la Balona todo apunta a que la causa es un resfriado mal curado.

Las principales consecuencias de la miocarditis son la falla de la bomba cardíaca, es decir, disminución de la capacidad del corazón para bombear la sangre y la aparición de arritmias cardíacas, lo que implica que el zaguero tiene que mantenerse en reposo absoluto.

"El domingo me sentí mal después del partido, pero lo achaqué al esfuerzo y no le di importancia", explica el defensa balono. "El lunes después del entrenamiento empezó a dolerme el pecho y por la noche el brazo se me quedó dormido así que me fui corriendo a Urgencias y la analítica demostró que una hormona del corazón estaba más alta de la cuenta y los médicos me explicaron que tengo una pequeña miocarditis y que me toca reposar para que desaparezca".

"Por lo que me han dicho las causas pueden ser un resfriado mal curado o un exceso de estrés pero también me han garantizado que esto no pone en peligro mi futuro como futbolista, solo que ahora mismo el único tratamiento que cabe es el reposo", explica Madrigal.

Madrigal, que mantiene el ánimo alto, bromea sobre la situación en la que se ha quedado su equipo: "Habrá que ver los entrenamientos, porque entre lesiones, sanciones y enfermedades...".

La realidad es que la de Luis Madrigal es la sexta baja con la que la Balompédica afrontará el encuentro del próximo domingo (12:00) frente al Córdoba B en el Municipal, en el que los de Julio Cobos aspiran a sellar la permanencia.

El meta Javi Montoya, Joe y Wilson Cuero están descartados para ese duelo por lesión, mientras que Elías Pérez y Sergio Rodríguez lo son por sanción. El cuerpo técnico está pendiente aún de la evolución de José Ramón.