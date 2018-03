El filial, en su peor bache, se aferra a una reacción

El Sevilla C comparece ante el Algeciras con el propósito de revertir su dinámica y volver a engancharse en la pelea por las cuatro primeras plazas del grupo. Los chicos dirigidos por Paco Gallardo atraviesan su peor bache de la temporada -siete jornadas sin ganar- y se han conjurado para recobrar la sonrisa.

El segundo filial de Nervión ha saldado las últimas siete jornadas con tres empates y cuatro derrotas, lo que le convierte en el peor del grupo X de Tercera en ese periodo. El Sevilla C no vence desde que superó al Guadalcacín el 21 de enero, aunque los números no reflejan la realidad de un conjunto siempre complicado.

Los chicos de Paco Gallardo llevan siete jornadas sin ganar y agotan sus opciones

"A los jugadores lo que le hemos dicho es que si han sido capaces de hacerlo bien durante buena parte de la temporada es porque están capacitados para volver a hacerlo ahora y como además ellos no se han visto desbordados por ningún equipo, los propios futbolistas se quedan con el convencimiento de que aún hay tiempo de hacer cosas importantes y por eso vamos a pelear de aquí a final de temporada", asegura Gallardo, que no tiene sancionados ni lesionados y guarda con celo una lista en la que podría entrar Migue Martín, que ayer jugó media hora con el Sevilla Atlético en la derrota ante el Cádiz B (4-1).

"Nos hemos dejado diez puntos prácticamente en las últimas jugadas de los partidos y eso es consecuencia de que tenemos una plantilla plagada de jugadores muy jóvenes, con una media de edad de 18 años", explica el técnico y exfutbolista de la casa.

Gallardo, como ya hizo en la primera vuelta, elogia a los albirrojos: "No descubro nada si digo que es un grandísimo equipo, que va a pelear por ascender a Segunda B, porque tiene jugadores con muchísima calidad, que forman un grupo envidiable y por eso supone un reto".