"Yo no quería enfrentarme al Algeciras, pero llegamos enchufados a la eliminatoria"

Miguel Ángel Miñambres, el técnico del Atlético Astorga, augura "una eliminatoria complicada" ante el Algeciras a partir del domingo. El preparador del cuadro leonés reconoció ayer que hubiese preferido evitar a los albirrojos en esta fase de ascenso, pero avisó de que su equipo llega "muy enchufado" después un gran tramo final de Liga. Algo parecido a lo que le ocurre al conjunto de David Guti.

El entrenador del Astorga confirmó en vídeo las impresiones que tenía de su rival. "He tenido tiempo para ver algún partido y es la impresión que tenía, un equipo fuerte, que pasó algunos apuros para cerrar la clasificación, pero que llega en buena forma", analiza. "El Algeciras tiene un estilo de juego muy definido, como nos pasa a nosotros, así que preveemos una eliminatoria complicada".

El ambiente en las gradas es bonito, pero nosotros nos centramos en lo que pase en el verde"

Miñambres explica que entre las virtudes de su escuadra está la pegada. "Quizás es nuestra característica, el potencial ofensivo", concede. "Sabemos que lo tenemos que conjugar con un equilibrio defensivo que nos permita ser competitivos y en eso estamos en este último tramo", dice.

Los maragatos, por contra, han encajado bastante también. "Son muchos goles en contra, es verdad, hemos tenido problemas en ese aspecto, pero al final hay que mirar el balance y no puede haber sido tan malo cuando hemos acabado segundos", sostiene con argumentos.

El técnico leonés remarca el sprint final de su equipo en la puja por terminar segundo del grupo de Castilla y León. "El primer puesto nos quedamos sin opciones a falta de ocho-nueve jornadas, después tuvimos una pelea cerrada por el segundo lugar con el heredero del Salamanca, que es un conjunto potente, y al final cayó para nosotros", relata.

"Esta lucha también nos permitió llegar enchufados a esta fase de ascenso", subraya.

La expedición del Atlético Astorga partirá el sábado a primera hora. "La idea es estar allí sobre las cuatro de la tarde y preparanos ya in situ para el partido; el viaje es un pequeño trastorno pero es el mismo que sufrirá el Algeciras cuando venga aquí en la vuelta. Es lo que nos deparó el sorteo", asume.

El técnico, no obstante, confesó que entre sus preferencias no estaba el Algeciras de primer plato. "Yo personalmente prefería otro rival, pero no tanto por las distancias sino porque considero al Algeciras un club histórico, con capacidad para ascender a Segunda B, un equipo que quiere ascender. Por su potencial no me quería enfrentar, pero nos tocó así y vamos a competir a por todas", garantiza.

"Consideramos que podemos ganar y podemos perder. Creo que está igualado", reflexiona, aunque admite que el hecho de jugar la vuelta en su feudo es un punto a favor.

Miñambres asegura que el Astorga será fiel a sí mismo en el Nuevo Mirador. "Si cambiásemos a estas alturas de temporada de forma radical, iríamos mal", dice. "Siempre con matices, pero nuestra idea es la misma, porque además no tengo jugadores para cambiar el estilo. Es una plantilla ofensiva, nos gusta tener el balón y nuestra victoria pasaría por no perder nuestra forma de ser".

Sobre el ambiente que se pueda vivir en el estadio de La Menacha el domingo, a partir de las 17:45, el preparador natural de Astorga se centra en lo que ocurra en el césped. "Ni nos motiva ni nos da miedo, lo importante es lo que pase dentro del terreno de juego; si el jugador tiene madurez no le afecta demasiado lo que pase fuera. Lo que sí es verdad es que es bonito, se vive un ambiente de fútbol y a nosotros también nos agrada, pero nos tenemos que separar un poco de eso y competir en el verde sin pensar en las gradas".

El míster explicó que el duelo de vuelta es el sábado, el día habitual de partido para ellos. Miñambres vive su segunda etapa en el club, al que ya dirigió en Tercera hace aproximadamente una década, siendo su último club el Veguellina, al que entrenó en Regional Preferente.