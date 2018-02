El derbi del Estrecho ya se juega

Las primeras salvas ya se han disparado en el derbi del Estrecho. El Algeciras y el Ceuta han comenzado a jugar el trascendental duelo que disputarán el próximo domingo en el Alfonso Murube (18:15). Cada uno, desde su trinchera, convoca a sus aficionados y trata de motivarse para un partido que, como poco, pone sobre la mesa la segunda posición del grupo X de Tercera división.

El algecirismo intenta dejar atrás la decepción del pasado domingo ante el Xerez Club Deportivo. La grada del Nuevo Mirador se mostró muy crítica como también lo fue José Antonio Asián, el entrenador, y los medios de comunicación. La derrota ha hecho daño en el entorno pero la caseta responde. Algunos pesos pesados del equipo no tardaron en alentar desde las redes sociales. "¡Momento de hombres! Solo queda pedir disculpas a los nuestros y ¡trabajar como cabrones!", exclamó Miguel Ángel Berlanga. El algecireño, que cumplió sanción contra los xerecistas, está en disposición de volver al once el domingo en Ceuta.

Uno de los que tuvo un día desafortunada, el guardameta Jesús Romero, también salió al paso: "No me hundo, no me rindo fácilmente. Colecciono remos contra la corriente", tuiteó el Gato, uno de los más queridos por la afición albirroja.

El delantero Francisco López Ito también dejó por escrito una reflexión: "La derrota es sólo una condición temporal, rendirse es lo que hace que sea permanente, jamás nos rendiremos. Este equipo va a sacar esto adelante", escribió el cordobés.

Desde la otra orilla del Estrecho, el Ceuta no pierde un segundo para movilizar a sus huestes. La directiva que preside Luhay Hamido anunció que no decretará medio día del club y que los abonados podrán entrar gratis al duelo con el Algeciras. En su lugar, el club fija "El día de los ceutíes" con el ánimo de presentar la mejor entrada de la temporada en el Murube.

Los norteafricanos, además, abaratan los precios de la taquilla y ponen a disposición de los aficionados ceutíes entradas de Gol (máximo de dos por persona) por tan sólo un euro cada una. Estas localidades podrán ser adquiridas solo hasta el viernes.

El Ceuta también encargó un mandado para sus seguidores: "Os vamos a pedir algo, queremos que nos mandéis todos los mensajes de ánimos que queráis para el equipo ¡Los jugadores lo verán!", sostiene la entidad caballa, que está convirtiendo el duelo con el Algeciras en el partido del año.

El derbi del Estrecho ya ha empezado a jugarse en una de las ediciones más decisivas de los últimos años. El Algeciras se prepara para, seguramente, el desplazamiento más difícil en lo que lleva de temporada. Toca remar más que nunca.