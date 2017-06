¿Un alcaldable antibalono?

En La Línea no se había oído hablar tanto del Grupo Independiente Liberal (GIL) desde que se marchó Juan Carlos Juárez. Aficionados de la Real Balompédica desenterraron del perfil de Facebook de la cara visible de esa formación en la ciudad, el algecireño Daniel Ripoll, expresiones como "puta Balona" en referencia al centenario equipo albinegro, así como autoexaltaciones del algecirismo del mencionado político, ataviado con la camisola del equipo del Nuevo Mirador. De inmediato le empezaron a llover las descalificaciones a través de las redes sociales. Ripoll salió a la luz con un comunicado en el que aseguraba que dicho perfil había sido hackeado hace años, aunque curiosamente en el mismo habían sido subidas numerosas fotos del propio Ripoll hasta hace poco. A última hora de la tarde ya no era posible acceder a dicho perfil y sí a un segundo en el que se habla de su actividad política.

El mencionado Ripoll en esa polémica cuenta de Facebook acumula numerosas referencias en tono despectivo hacia la Real Balompédica [la mayoría en 2014] aunque, paradójicamente, se da la circunstancia de que no hace ni dos semanas hizo público un comunicado en el que solicitaba al equipo de gobierno que cambiase el nombre del estadio por el del actual presidente albinegro, Alfredo Gallardo.

"Sin duda, el mejor regalo de cumpleaños me lo a dado mi Algeciras, 2-0 a la Balona, ole ayyy ¡¡puta balona!!!", escribe, falta de ortografía incluida.

Este periódico contactó con Daniel Ripoll a través de la segunda cuenta de Facebook para comunicarle que tenía intención de contar con una valoración de los acontecimientos. El presidente del GIL respondió amablemente remitiendo al comunicado y enviando dos fotografías en las que aparecía con una camisola de la Real Balompédica, en una de ellas, besándose el escudo.

En dicha nota de prensa decía: "La cuenta de Facebook en donde se decía ese desafortunado comentario de la Balona y otras sandeces está denunciada hace años porque se utiliza mi nombre, mis fotos y se habla en mi nombre sin mi conocimiento y sin mi consentimiento".

"Estoy completamente tranquilo puesto que yo no he sido el autor de esas declaraciones, las cuales son totalmente contrarias a mi sentir", continuaba. "He apoyado siempre y públicamente a la Balona, defendiendo el sentir balono de cambiar el nombre del Estadio Municipal por el de Alfredo Gallardo, lo que evidencia mi compromiso con este legendario club".

"El que hayan sacado esas fotos tan malintencionadamente responde claramente a un intento de perjudicar al GIL-A porque nos ven fuertes y saben que podemos ganar en 2019", agregó. "Como no pueden atacarme en el plano político, me atacan a nivel personal y con asuntos de los que no soy responsable".

"En redes sociales hay publicadas muchas fotos mías con camisetas de diferentes equipos porque siempre he sido muy aficionado al fútbol. Entre ellas, por supuesto, con la camiseta de la Balona. Sin embargo, sacan la que estoy con la camiseta del Algeciras porque se trata de desprestigiarme y para ello utilizan al equipo rival de la Balona", continuó explicándose Ripoll.

"En relación al texto, niego rotundamente la autoría del mismo. Jamás he dicho ni he escrito esas palabras", afirmó.

"La suplantación de mi cuenta de Facebook está claramente ligada a mi perfil político, porque aunque es cierto que es ahora cuando soy más conocido, siempre he estado vinculado a la vida política y lamentablemente en este mundillo salen muchos enemigos", terminó.