Vale por una campanada

El filial bético recupera a Loren y Junior

El Real Betis B acude hoy al Municipal Manolo Mesa con todo su arsenal para intentar poner tierra de por medio con el segundo clasificado, el Arcos, que a las 19:00 recibe al Algeciras. José Juan Romero recupera a dos efectivos importantes como Junior y Loren y podrá disponer de toda la plantilla ya que no cuenta con lesionados ni con sancionados. El filial aventaja en dos puntos a los arcenses después de una segunda vuelta excelente en la que disipó las dudas del primer tramo liguero. Su entrenador no quiere exceso de confianza hoy con el San Roque. "Ni no vamos convencidos nos pueden dar una sorpresa. El San Roque tiene buenos jugadores y está dando la cara, tenemos que salir a por todas", aseguró el sevillano.