La Unión, ante una jornada propicia para distanciarse

La Unión Deportiva Los Barrios pone la mirada en su próxima visita a Sevilla, donde el domingo se juega dar otro paso adelante hacia la permanencia. Los de la Villa afrontan ante el Sevilla C (11:30) una jornada propicia para distanciarse.

Así lo parece sobre el papel por los enfrentamientos de sus rivales más directos en la lucha por la salvación. Por lo pronto, tercero y segundo por la cola se verán las caras en un duelo a cara o cruz. Atlético Antoniano (33 puntos) y Coria (32) se juegan muchas de sus opciones en el Municipal de Lebrija en un partido que cerrará la jornada a las 18:30.

Al mediodía darán comienzo el resto de encuentros con rivales metidos en la pelea de la Unión. El que más difícil parece tenerlo es el Recreativo de Huelva B (34), el conjunto que marca la frontera con el descenso. El filial del Decano está de capa caída y rinde visita al Betis B, que se bate con el Arcos por el liderato del grupo.

Empatados a 37 puntos con los barreños están el Castilleja y el Alcalá. Los de la Cuesta visitan a un Gerena (46) ya salvado y son a priori los que más cómodo lo tienen de los de abajo. Los panaderos, por su parte, se desplazan a Lepe para medirse a un San Roque (57) que no puede fallar si quiere dar caza al Algeciras en la cuarta plaza. Los aurinegros, a pesar del último empate en el San Rafael, están en una racha espléndida.

El Guadalcacín (40 puntos) intentará rematar la faena en su partido en casa ante el Atlético Espeleño (54), el equipo cordobés revelación que quema sus últimos cartuchos para asaltar la zona de liguilla.

El vestuario que comanda Rafa Escobar no quiere hacer cuentas ni oír hablar de otros partidos. Los gualdiverdes hacen piña como en las últimas jornadas para centrarse en lo suyo. El Sevilla C es la primera de las cuatro finales restantes. Después de haber hecho lo más complicado, salir desde el pozo, Escobar insiste a los suyos en que aún no han logrado nada. Con cuatro puntos de renta sobre el peligro, la Unión tiene el domingo a un adversario con los deberes hechos pero siempre peligroso. Un filial muy joven y ambicioso, con el escaparate del Sevilla Atlético y de la Segunda A siempre presentes.

La recta final depara a la Unión un camino asequible. Los barreños recibirán al Gerena, jugarán su última salida en Guadalcacín y abrocharán la temporada en el San Rafael ante el Cabecense. Tres rivales ya salvados.