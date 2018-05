Rulo, un balono de Primera

Hace poco más de un año festejaba en el estadio Iberoamericano de San Fernando la permanencia en Segunda B con la Real Balompédica. Anoche paseaba en un autobús descubierto por las calles de Huesca para celebrar que es uno de los protagonistas del primer ascenso del conjunto oscense a Primera división. A Rulo Prieto le ha cambiado la vida tanto en doce meses que, confiesa, aún no lo ha asimilado. Con un año de contrato por delante con el equipo azulgrana, el lateral zurdo valenciano ya se ve el próximo curso en alguno de los estadios más emblemáticos del fútbol español.

Rulo, que llegó a la Balompédica en el verano de 2016 procedente del Olímpic de Xátiva, ha disputado un partido de Copa del Rey y 524 minutos en la Segunda división, en diez encuentros con la Sociedad Deportiva Huesca, el último de ellos el 12 de abril frente al Albacete. El lunes por la noche no estuvo entre los convocados en el duelo en Lugo en el que su equipo materializó el salto de categoría, pero como el resto de los integrantes de la plantilla se había desplazado al Anxo Carro lucense y disfrutó en primera persona del ascenso.

"Lo que está pasando es muy grande, sobre todo para mí que vengo de la Segunda B"

"Cómo me ha cambiado la vida, todavía ni me lo creo", afirmaba ayer el zaguero, poco antes de que arrancasen los festejos en la ciudad aragonesa tras el regreso del plantel.

"Ayer sí que pensé un poco en cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo pero aún no me ha dado tiempo a asimilarlo, porque esto que me está sucediendo es muy grande, sobre todo para mí, que acabó de llegar de la pelear por mantenerme en Segunda B", apostilla.

"Siento un poco de vértigo, todo esto es muy grande para mí, así que espero ir asimilándolo poco a poco a medida que vayan pasando los días, porque ahora lo que toca es celebrarlo, que nos ha costado mucho sacrificio", insiste.

Rulo Prieto desliza que desde que finalizó el encuentro del pasado lunes ha recibido "muchas felicitaciones" de los amigos que dejó dentro y fuera del vestuario en su paso por La Línea, algo que no extraña porque a lo largo de la temporada ha dejado muestras de estar viviendo muy de cerca la singladura de la Balona.

De hecho, la suya fue una de las primeras felicitaciones que llegaron a través de las redes sociales a la plantilla de Sánchez de la Nieta nada más materializarse la permanencia del equipo de La Línea en la Segunda división B como consecuencia de su victoria en La Nueva Condomina de Murcia por 0-2. "Enhorabuena a la @RBL1912 por cumplir el objetivo haciendo disfrutar a su gente hasta el final de temporada!!!", se podía leer en su cuenta de Twitter.

"He estado todo el año pendiente de lo que iba sucediendo allí y aunque al final tocó sufrir la verdad es que siempre tuve claro que la Balona se iba a salvar y es verdad que en cuanto supe que había ganado allí en Murcia me apeteció mucho felicitarles", explica.