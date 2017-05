"Queremos meter al rival atrás y que sufra, pero no será fácil"

El entrenador del Atlético Astorga, Miguel Ángel Miñambres, tiene una idea muy clara de qué encuentro va a disputarse mañana (18:00) en La Eragudina. Restó valor a la ventaja del Algeciras resultante del partido de ida y considera que, aunque "será difícil", siente a su equipo preparado para la remontada.

"Sabíamos que sería una eliminatoria igualada, un partido igualado y está abierta. Quedan noventa minutos y lo que pasó en Algeciras no tiene más importantecia que la ventaja que trae el rival a Astorga", declaró el técnico de los maragatos. Miñambres aseguró que el juego de su equipo, que necesita dar le la vuelta al 1-0 de la ida, no va a variar demasiado: "Tenemos una forma de jugar muy clara. Independiente de si jugamos en casa o tenemos que darle un punto más de intensidad, nuestro estilo de juego es tener el balón, dominar al Algeciras, meterlos atrás, que sufran pero con juego porque no sabemos hacerlo de otra forma".

El entrenador del Atlético Atorga defendió que su equipo no debe variar su forma de afrontar los partidos "porque no sabe hacer otra cosa", pero entendió que el hecho de jugar como local puede hacer que tenga "un punto más de velocidad o agresividad". Sobre el factor ambiental, dijo: "Lo importante pasa en el verde y si a nosotros no nos hizo daño el apoyo que tenía el Algeciras imagino que el Algeciras no se va a impresionar por lo que vea en Astorga. La grada no será decisiva aunque nos vendrá bien", dijo el míster leonés.

Miñambres no espera a un Algeciras CF "timorato" y cree que "irá a marcar un gol". "Es un rival que no sólo ha sacado resultados buenos ante equipos grandes de su grupo, también en campos donde hay que pelear, campos estrechos, pequeños y ellos han sabido competir, a veces mejor que en el propio Nuevo Mirador", analizó. "Espero a un rival que viene a por todas, sabe que está a un paso de pasar la eliminatoria, tiene cierta ventaja y va a intentar meter un gol, que nos haría mucho daño. Espero a un buen Algeciras, como lo fue allí y como viene siendo en el tramo final de Liga. Lo tendremos muy difícil".