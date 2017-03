Piqué: "El que imputó a Messi y Neymar se siente en el palco del Bernabéu"

El central del FC Barcelona Gerard Piqué aseguró este martes que "jamás" trabajaría para el Real Madrid, ya que no le gustan sus "valores" ni "la gente que hay en su palco", aunque matizó que sí tiene buena relación con los jugadores del club, muchos de los cuales son sus "amigos". El defensa del Real Madrid y capitán de la selección española, Sergio Ramos, reaccionó a las declaraciones de su compañero Gerard Piqué sobre la influencia de su club en los arbitrajes y aseguró que si lo hubiera dicho Andrés Iniesta le molestaría.

"No me gusta ver en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos. La persona que imputó a Messi y Neymar y tiene un trato diferente con Cristiano está en el palco. No me gusta lo que transmite como club", señaló el barcelonista.

Pese a todo, recordó que con los jugadores, incluido Sergio Ramos, "no tengo ningún problema, con casi todos somos amigos y juego a las cartas con ellos".

También ironizó con el hecho de que la selección española jugase hoy de blanco, como el Real Madrid, y se vera favorecido por el videoarbitraje, que anuló un gol al francés Griezmann y dio otro que había sido invalidado al español Deulofeu. "Al final todo se resume en ir vestido de blanco. Nos ha ido muy bien, sería muy bueno tenerlo en la Liga (videoarbitraje), llevamos tiempo pidiéndolo", aseguró el culé.

También cuestionó que se ponga en duda la remontada del Barcelona en Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, con varios errores arbitrales en favor de los culés, y a cambio "no se hable del gol en fuera de juego de Sergio Ramos en la final del año pasado".

Pese a todo, se mostró convencido de que el Madrid y el Barça son los equipos más favorecidos, pero que las comparaciones en ayudas arbitrales tienen que hacerse entre ellos, ya que son quienes pelean por el título. "Es algo normal decir que los árbitros tiene que subir el nivel. A mi también me dicen que tengo que mejorar en mi trabajo y no pasa nada", insistió.

Piqué reiteró que su decisión de dejar la selección tras el Mundial es definitiva porque está muy meditada desde hacía tiempo. "Ahora a disfrutarlo muchísimo, hay un gran grupo y un gran míster, somos uno de los favoritos a ganar el Mundial, estamos en el buen camino", señaló.

Sergio Ramos: ""Forma parte del personaje de Piqué, no lo vamos a cambiar con 30 años"

"Las declaraciones, si viniesen de Iniesta, sí que molestarían al club; viendo de Piqué no", aseguró el madridista tras la victoria de España en el amistoso contra Francia en Saint Denis (0-2).

Piqué había dicho que no le gustaba ver a ciertas personalidades en el palco del Bernabéu, en particular "a la persona que imputó a Messi y Neymar". "Forma parte del personaje de Piqué, no lo vamos a cambiar con 30 años. Hay que disfrutarlo como un gran futbolista que es y que se vista más de blanco porque le va a ir mejor", afirmó.

De blanco vistió hoy la selección española y Piqué bromeó diciendo que fue por eso que las dos decisiones adoptadas por el arbitraje de vídeo fueron a su favor por ese motivo, en referencia al color del Real Madrid.

Más conciliador, Ramos aseguró que esta evolución hay que aceptarla "para lo bueno y para lo malo" porque"en jugadas muy determinadas viene bien que se utilice", aunque reconoció que contra Francia benefició a España.