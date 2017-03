Pineda recoge el guante del San Roque

José Manuel Pérez Fernández, más conocido como Pineda, se puso ayer al frente del primer equipo del Club Deportivo San Roque. El técnico sanroqueño de la casa rojilla sustituye a Miguel Sánchez Sevi, que llegó a un acuerdo para marcharse por sus obligaciones laborales. Pineda reflejó "ganas e ilusión" anoche en su presentación al tiempo que aseguró que su reto es que "el San Roque compita dignamente hasta el último día de la temporada, tengas opciones o no".

El sanroqueño agradeció "la oportunidad" y explicó que "todo fue muy repentino". "Cuando me llamó Asián y me expuso la situación, no me podía negar, sé que es complicado pero hay que terminar la competición lo más dignimante posible y alargar las posibilidades hasta el final de Liga si es posible. Eso es lo más importante ahora, tener la capacidad de querer hacer las cosas y tratar de llegar hasta el último día de competición".

"Trabajo y motivación no van a faltar", subrayó Pineda, que fue el ayudante de su paisano Sergio Mena al comienzo del presente curso. "Conozco a la plantilla casi en su totalidad y a los nuevos los he seguido los partidos que se han disputado en casa", matizó.

"Hay que pelear hasta el final, el fútbol es como cualquier otro aspecto de la vida, hay que apurar las opciones. Incluso si las matemáticas dictan sentencia habrá que tirar de amor propio", señaló el preparador, que cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol base de su pueblo y en la comarca, con un periplo en el filial de la Balona y en la AD Los Cortijillos.

José Antonio Asián, el director deportivo de los rojillos, acompañó al nuevo técnico. "Las circunstancias nos obligaron a tomar medidas rápidas en una delicada situación", intervino. "Más que presentar a José Manuel debería presentarme él a mí por el tiempo que lleva dedicado al fútbol de su pueblo y a este deporte. Estamos en una situación delicada, la que hay, y es cierto que dentro del club queremos que haya seriedad, por eso pensamos que la persona más idónea es José Manuel porque conoce a la plantilla perfectamente, tiene experiencia y es una oportunidad para él de cara a reivindicarse en este momento difícil", argumentó.

"Desde un principio destella ilusión y ganas, que es lo que necesita el equipo", remarcó José Antonio Asián.