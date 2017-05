Óscar Santiago: adiós elegante

El capítulo de despedidas continúa en la plantilla de una Balona que, sin pausas pese al poco tiempo que ha pasado desde que finalizó la Liga, ya empieza a mirar a la campaña próxima. Uno de los casos más peculiares que se dio durante la campaña que ya finalizó fue el del meta Óscar Santiago, que pasó de ser para muchos el fichaje que había proporcionado más salto de calidad en su puesto con respecto al curso anterior a verse relegado al ostracismo en las últimas seis jornadas y a abandonar la plantilla casi sin que nadie deparase en ello. El meta montañés, que en todo momento tuvo un comportamiento ejemplar, deja el equipo de La Línea sin reproches y pide a la afición que arrope más a los albinegros en futuras andaduras.

La situación de Óscar Santiago cambió radicalmente después de que el equipo de Julio Cobos encajase el abultado 5-1 en Mérida que marcó el final de la temporada, por cuanto supuso un punto de inflexión, en el que él mismo fue desbancado de la titularidad. "Explicaciones hay pocas", sentencia el guardavallas. "En el fútbol pasan cosas inexplicables para uno y ésta es una de ellas".

Mi relación con Julio Cobos es y será buena; es muy buen entrenador y muy buena persona"

"Yo estoy muy contento con la temporada que hice y con el rendimiento en los partidos y lo que está claro es que ese cinco-uno de Mérida me pasó factura a pesar de que yo considero que no estuve desafortunado en ese partido, pero...", reivindica el cancerbero.

"Ni hubo explicaciones ni yo las pedí, porque tampoco las solicitaba cuando estaba jugando, así que le deseé la mejor de las suertes a Godino, que además hizo unos partidos muy buenos", reflexiona. "Tengo que decir que durante toda la temporada si yo estaba rindiendo a buen nivel fue porque Jesús [Godino] entrenaba a tope y me exigía y eso me ayudó. Tenemos una excelente relación y me alegro de que las cosas le salieran bien, por él y por el equipo".

"Le ha dado vueltas a todo esto, pero tengo la conciencia bastante tranquila y entiendo que puedo estar con la cabeza alta porque considero que no hice un mal partido, pero también es verdad que encajamos cinco goles y que el míster entendió que le tenía que dar una vuelta al equipo y está claro que no iba a tirar piedras contra su propio tejado", abunda.

"En este caso uno de los damnificados fui yo, está claro que no lo comparto lo que sucedió, pero lo acepto e insisto en que me parece justo recalcar lo bien que le han salido las cosas a Godino", subraya casi mientras prepara las malestas para regresar a casa.

Óscar Santiago, que ya había pasado antes por esta situación de verse relegado temporalmente al banquillo, entiende que en esta ocasión fue "algo extraño".

"Una vez sucedió era consciente de que lo normal es que no volviese a jugar, pero creo que conmigo el equipo también se hubiese salvado, porque exceptuando ese día, íbamos en una buena dirección, a pesar de que fuera de casa no terminábamos de ir fuertes", explica el portero.

Óscar Santiago recalca que su relación con el entrenador, Julio Cobos "es y seguirá siendo muy buena" y subraya: "No sólo creo que es un muy buen entrenador, sino que es una buena persona".

En la hora de la marcha, el cancerbero se queda "con un buen sabor de boca" de su paso por La Línea.

"Le estoy agradecido a la Balona porque me permitió mostrarme en el grupo cuarto, en el que no era conocido y en cuanto al grupo al final nos quedamos con un buen sabor de boca, pero hicimos una campaña demasiado irregular".

"Al principio parecía que íbamos a tener un año muy ilusionante pero las cosas se torcieron y nos tuvimos que conformar con acabar en la mitad de la tabla", lamenta.

Óscar Santiago se despide con un mensaje a la afición: "Quiero aprovechar para agradecer a todo el mundo las muestras de cariño que me han dado desde el día en que llegué y quiero desearle lo mejor para el futuro a la Balompédica y a su afición, que en a medida de lo posible debería tratar de acudir más al estadio y arropar a los jugadores".

"En La Línea hay un muy buen ambiente de fútbol y espero que lo disfruten, yo desde luego desde la distancia los seguiré y los apoyaré", finaliza.