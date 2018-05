De la Nieta no sigue en la Balona

El presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, ya ha tomado la decisión de que Pedro Sánchez de la Nieta no continúe en el banquillo del equipo de La Línea la próxima temporada. El empresario italiano se ha reunido en los últimos días con aspirantes a ocupar esa plaza y a alguno le ha confesado explícitamente que la misma quedará vacante. Uno de esos candidatos, según desvela la prensa vasca, es el exfutbolista Jon Bolo, que no deja de ser uno de los muchos nombres que aparecen en la quiniela y posiblemente no el que a estas alturas tenga más opciones de ser el elegido.

Pedro Sánchez de la Nieta pasará a la historia de la Balona -salvo sorpresa más que mayúscula- como el técnico más efímero de la centenaria historia del conjunto albinegro, pero también como un hombre muy eficiente, ya que consiguió un logro importante: la permanencia en la Segunda división B después de dirigir al equipo solo tres semanas, en las que sumó cuatro puntos de nueve posibles después de jugar dos de esos encuentros ante rivales que acabaron entre los cuatro primeros clasificados.

El de Daimiel, que tiene más o menos asimilado cuál será el desenlace, asegura que aún no ha recibido la comunicación oficial por parte de la directiva, pero ya es significativo que haya optado por regresar a su puesto de trabajo en un centro médico de su tierra. A fin de cuentas su acuerdo con la Balompédica, y así lo confesó él mismo nada más desembarcar, fue solo hasta final de la pasada campaña y ambas partes han cumplido su compromiso.

Mientras tanto y con toda la discreción que permiten los tiempos que corren, la Balompédica ha puesto en marcha la maquinaria para buscar su relevo. Las operaciones las está llevando a cabo el propio presidente, Raffaele Pandalone, que se está reuniendo personalmente con los entrenadores llamados a ocupar ese puesto, si bien cada día son innumerables los agentes que se ponen en contacto con el club para tratar de poner el foco de atención sobre su representados.

La entidad se muestra remisa a hablar de este asunto y en algunos mentideros futbolísticos se asegura que una de las causas de que este proceso se esté alargando es que entre los nombres que cuentan con verdaderas opciones de recalar en el banquillo balono está algún entrenador que aún está inmerso en fases de ascenso y que los albinegros pretenden no crear ninguna polémica haciendo aparecer su nombre antes de que su equipo deje de competir.

Una web generalmente muy bien informada del País Vasco desvelaba ayer que Jon Bolo se había reunido con el presidente de la Balompédica y que aspiraba a ser el relevo de Pedro Sánchez de la Nieta.

Jon Andoni Pérez Alonso (Jon Bolo) es un exdelantero especialmente recordado por su paso por el Rayo Vallecano, aunque también vistió las camisetas del Athletic Club, Osasuna, Numancia, Nástic y Barakaldo, donde se retiró.

Tras colgar las botas fue director deportivo del Barakaldo y entrenador del Arenas de Getxo, con el que logró el ascenso a Segunda B en 2015.