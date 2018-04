Maruja, tu cara me suena

Ismael Abdel Lah Hamed [Ismael Maruja] jugó el pasado 14 de enero su último partido con la camisola de la UD Los Barrios, con el que había comenzado la temporada en calidad de cedido. Aquella tarde la Unión derrotó 2-0 al Sevilla C y comenzó su escalada. Al día siguiente el banda regresaba a su equipo de procedencia, la AD Ceuta FC, con el que no conoce la derrota. El domingo (12:00) Maruja vuelve al San Rafael, ahora como visitante, en un partido crucial para unos y otros. En juego, la permanencia y el título de campeón del grupo X de Tercera. Maruja tiene claro que desea la salvación de los gualdiverdes, pero compara su situación con la del Mohamed Salah "que es la Roma de toda la vida y el martes fue el mejor del Liverpool". El que avisa no es traidor.

Maruja, que llegó a jugar dos partidos bajo la dirección de Carlos Ríos, regresa el próximo domingo al once, después de cumplir ante el Atlético Espeleño un partido de sanción.

Ojalá Los Barrios evite el descenso, pero lo mío es como lo de Salah con la Roma"

El futbolista caballa asegura que abandonó el club de la Villa en el mercado de invierno "con muy buenas sensaciones".

"Ya por entonces pensaba que el equipo podía pelear por la salvación", recuerda. "Teníamos un buen bloque, un buen vestuario, pero la suerte no acompañaba".

"Por supuesto que el domingo es un día muy especial, porque el tiempo que estuver allí se portaron muy bien conmigo y le tengo mucho cariño tanto al presidente como a los compañeros y a la afición", recalca. "El partido es jodido, porque los dos nos jugamos mucho, pero cada uno tiene que mirar por sus intereses".

"Ojalá la Unión ya estuviese salvada, pero la realidad es que tiene que lograr dos victorias en las tres jornadas que restan, cuando hace un par de semanas dependía de sí misma", recuerda.

"Pero insisto esto es fútbol y ahí está el caso de Salah, que es de la Roma de toda la vida y demostró que lo primero es profesional", en referencia al internacional egipcio y a su espectacular aparición en el encuentro de ida de las semifinales de Champions con la camiseta del Liverpool.

En referencia al conjunto caballa, Maruja, que se incorporó en enero, entiende que la rermontada protagonizada por los caballas se debe a que nadie ha escatimado esfuerzos. "Desde el presidente, la directiva, el vestuario, la afición y todo eso se ve reflejado en que ahora seamos segundos", valora.

"Somos ambiciosos y estamos convencidos de que si sumamos los nueve puntos que nos faltan por jugar seremos campeones", acaba. "A ver si el Algeciras, que esta semana juega contra el Cádiz B nos echa una mano, da la sorpresa y nosotros somos capaces de ganar en Los Barrios".