Martín: "Estos tres puntos nos dan mucho"

El entrenador del Ceuta, Juan Ramón Martín, comenzó con felicitaciones para "el equipo, la afición, la directiva... Chapó para todos ellos, no puedo pedir más, esto ha sido de diez no, de once", resaltó.

Martín entiende que el Ceuta fue justo vencedor: "El Algeciras tuvo una ocasión creo recordar y nosotros tres en el primer tiempo y otras tres en el segundo, y muy claras, pero lo importante eran los tres puntos. Lo de ponernos segundos... Estamos ahí", valoró. El ecijano se va "muy contento por el trabajo durante todo el partido" y señala que en "el segundo tiempo estuvo más disputado, pero al final tuvimos opciones para acabar con más goles, pero la puntería y los palos no nos dejaron", agregó.

"Es una victoria ante un gran rival que nos refuerza y nos da mucho", sentenció.