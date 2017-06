Luis Madrigal, viaje de ida y vuelta

Luis Madrigal ha protagonizado un caso no insólito, pero sí extraño dentro de la Balompédica. Todas las quinielas le daban por descartado al término de la temporada y, sin embargo, se ha convertido en el tercer -y salvo sorpresa mayúscula último- renovado de la plantilla del pasado curso. El lateral zurdo entiende que ha supuesto un reconocimiento a su trabajo desde que llegó en el mercado de invierno y se fija como objetivo "soltarse más" para ofrecer aún mejores prestaciones en la temporada en la que disfrutará de la ventaja de poder competir desde su inicio.

Madrigal, que llegó en enero procedente de la Tercera balear, recalca que la Balona nunca le comunicó que no contaba con sus servicios ("es más, Mario Galán me llamó a la semana para ver cuáles eran mis pretensiones") pero admite que vivió "con incertidumbre" todo el proceso de la negociación de su renovación habida cuenta de las informaciones -entre ellas de este periódico- que le situaban fuera de la entidad.

"Ahora estoy muy contento, porque el verano pasado apuré mucho en espera de un Segunda B, las cosas no salieron como yo esperaba y sin embargo ahora tengo la suerte de que sé que continuaré en la Balona y eso me proporciona mucha tranquilidad", explica.

La oferta del club implica, necesariamente, que el entrenador, Julio Cobos, hace una valoración positiva del trabajo de Luis Madrigal en los últimos cinco meses. "Él siempre me dijo que estaba satisfecho conmigo, le agradezco mucho que me dé esta confianza y supone mucho para mí".

Cuando desembarcó en el mercado de invierno tras la marcha de Javi Gallardo, Madrigal fue catalogado de inmediato como "el suplente de Rulo". El rendimiento del sevillano, unido a otras circunstancias, propiciaron que acabase disputando once partidos, diez de ellos como titular.

"Deasde el primer momento dije que venía a competir, que me veía preparado para pelear por el puesto aunque era consciente de que tenía cierta desventaja porque Rulo estaba desde el principio de la temporada y a mí el entrenador apenas me conocía", recuerda. "Yo trabajaba para agradar el entrenador y que él deciese y acabé jugando once partidos".

"Yo creo que he sido por encima de todo un currante, he trabajado bien en los entrenamientos y el entrenador ha podido comprobar que tengo compromiso con el equipo", recalca. "Nunca he puesto una mala cara y siempre he tratado de ayudar lo máximo posible, porque además era consciente de lo mucho que nos estábamos jugando".

Aprobada esa asignatura, Luis Madrigal -que no goza de la condición de sub-23- se pone nuevos objetivos: "A lo mejor necesito tener un poco más de confianza, porque soy una persona tímida y lo que quiero es soltarme como jugador y estoy convencido de que si lo logro las cosas saldrán aún mejor y la afición tendrá la oportunidad de verlo".

En ese contexto, el defensa prefiere no pensar en quién será el jugador con el que tenga que competir por el puesto. "En lo que pienso es en que me han renovado el contrato, que tengo un año más y venga el que venga habrá que competir con él, porque ésa es la ley del fútbol".