Joe ¿talismán o imprescindible?

Domingo 11 de febrero de 2018. Apenas unos minutos pasan de las dos de la tarde. José Manuel Martínez Joe abandona la caseta de la Real Balompédica en el estadio Municipal cojeando ostensiblemente. "Me he hecho daño, no sé lo que es, pero me he hecho daño", advierte con gesto contrariado. El equipo albinegro acababa de derrotar al Recreativo de Huelva (2-0) e hilvanaba cuatro jornadas sin perder. En ellas había sumado diez puntos que le colocaban en la sexta posición del grupo IV de Segunda B, a tres puntos del cuarto clasificado, que entonces era del Real Murcia. Desde entonces la Balona ha disputado ocho partidos, en los que acredita un balance de cinco empates y tres derrotas -es decir, cinco puntos de 24 posibles- o lo que es lo mismo, no ha logrado un solo triunfo.

En ese periodo, que comprende los dos últimos meses, la Balona es el peor equipo del grupo IV y ha pasado de echar cuentas para jugar la liguilla o encontrar una plaza para disputar la próxima edición de la Copa del Rey a suspirar por asegurar cuanto antes una salvación que se le niega repetidamente. Joe se integró ayer en el grupo y trabajó a un ritmo similar al de sus compañeros. Aunque el técnico, Julio Cobos, cuenta con 20 futbolistas para la próxima jornada, no hay que descartar que esté entre los 18 que se desplacen el sábado a Granada, donde los albinegros se enfrentarán a partir de las 16:30 al filial del conjunto nazarí.

El canterano ya se entrena con el grupo y podría ser citado en la próxima jornada

Todo era alegría en la Balona aquella mañana del once de febrero. El triunfo sobre el Recre disparó las expectativas. Tanto que como Joe se sostuvo en el césped pese a estar lesionado, para muchos de los presentes pasaron hasta desapercibidas sus molestias.

Días después este periódico explicaba: "El defensa central Joe sufre una aparatosa rotura fibrilar en uno de sus gemelos y estará inactivo al menos tres semanas. Al menos, porque una lesión muy similar tuvo apartado de los terrenos de juego a su compañero Sergio Molina durante casi dos meses".

El tiempo ha demostrado que la advertencia no era ni mucho menos gratuita. La situación se fue agravando y Joe ha estado fuera ya ocho jornadas. Ocho en las que su equipo no ha logrado una sola victoria. Ocho en las que el equipo de La Línea, que ha encajado nueve tantos, no ha dejado la portería a cero más que en dos ocasiones, ambas en su estadio. En las cuatro jornadas inmediatamente precedentes lo había conseguido tres veces y había sacado el balón de su portería una sola vez.