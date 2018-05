Icom Udea, que falla, se queda fuera

Icom Udea no jugará la final a cuatro de ascenso a LEB Plata. En la última jornada de la fase de clasificación, la que se escenificó ayer, no se dio una sola de las condiciones que necesitaban los de Javi Malla para obrar el milagro. En primer lugar el equipo algecireño no fue capaz de vencer en la siempre difícil cancha del CB Almería, con lo que cualquier otro dato ya resultaba irrelevante. Pero es que además los dos conjuntos que ya eran inquilinos de la segunda y tercera plaza, Marbella La Cañada y Enrique Soler de Melilla, resolvieron sus respectivos encuentros ante su público con enorme solvencia.

El primer cuarto condicionó el partido. El 20-11 de los locales les permitió ir por delante. Las noticias que iban llegando de lo que sucedía en otras pistas empezó a influir en uno y otro equipo.

A base de no rendirse, Icom Udea consiguió ponerse por delante en el último cuarto, pero los errores en los lanzamientos de tiros libres (13 de 28) permitieron a Almería volver a situarse por delante y lograr un triunfo que al final tiene un valor simbólico más que otra cosa, ya que ambos clubes quedan eliminados.